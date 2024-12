Nicht nur für Ivan Ordets hat Dieter Hecking nach dem Spiel bei Union Berlin ein Sonderlob parat. Zwei andere Profis nimmt der Trainer des VfL Bochum in die Pflicht.

Das Remis bei Union Berlin kann – mit Ausnahme des Spielendes – als ein kleiner Erfolg für den VfL Bochum gewertet werden. Klar, nach dem 1:1 in der Hauptstadt wartet der VfL als Schlusslicht weiter auf den ersten Sieg, punktete aber immerhin erstmals in der Fremde – und das trotz 90 Minuten Unterzahl.

Daraus kann man an der Castroper Straße durchaus positives Ziehen für das letzte Spiel des Jahres. Am Kommenden Sonntag (22. Dezember, 15.30 Uhr) ist der 1. FC Heidenheim in Bochum zu Gast.

Mit dem ersten Auswärtspunkt im Rücken wollen die Gastgeber dort mit einem Sieg in die Winterpause gehen. VfL-Trainer Dieter Hecking sprach nach der Partie bei den Eisernen in Berlin über...

... Verteidiger Ivan Ordets: "Die Entscheidung war nicht einfach, weil Medo (Jakov Medic, d. Red.) vor seiner Verletzung auch sehr gut gespielt hat. Aber was Ivan – ich muss zugeben, ich war am Anfang etwas skeptisch – als zentraler Mann in der Dreierkette gerade spielt, ist wirklich herausragend. Er gibt der Mannschaft damit eine wahnsinnige Stabilität, Bernardo und Tim Oermann kommen an seiner Seite immer besser in Schwung."

... Moritz Kwarteng und Erhan Masovic, die aus sportlichen Gründen im Kader fehlten: "Ich glaube, dass andere im Moment besser trainieren und sich mehr in den Fokus spielen. Da muss ich einen Noah Loosli auch einfach mal belohnen, der trainiert seit ich da bin durchgängig gut. Da kann ich nicht immer drüber weggehen, man hat auch heute gesehen, dass wir vor irgendwelchen Entscheidungen nicht zurückschrecken. Die Spieler müssen das akzeptieren und haben jetzt die Möglichkeit, sich wieder so zu empfehlen, dass sie für Heidenheim ein Thema sind. Es sind wahrscheinlich zwei Plätze im Kader."





... die Stimmung in der Kabine nach dem Feuerzeugwurf: "Eigentlich darfst du da ja gar nicht mehr rausgehen. Du bist da 25 Minuten kalt. So einen Nichtangriffspakt kriegst du natürlich runtergespielt, aber ist ja klar, dass der Fokus aufs Spiel komplett weg ist. Wir haben versucht, Ruhe in den Ablauf zu bringen, und wir warten jetzt der Dinge die passieren."

... das weitere Vorgehen des VfL: "Den Einspruch wird der Verein natürlich verfassen. Das muss auch sein, wir dürfen dem nicht zu viel Plattform geben."

... Mittelfeldspieler Ibrahima Sissoko, der an der Seite von Matus Bero stark spielte und das Bochumer Tor erzielte: "Ibo muss noch verstehen, das Ganze über 90 Minuten zu spielen, ab der 70. Minute wird er müde, deshalb haben wir ihn auch heute rausgenommen. Aber er ist ein wichtiger Bestandteil geworden."

... Kapitän Anthony Losilla und dessen Platz hinter Bero und Sissoko: "Es fällt mir nicht leicht, einen Toto Losilla, den wir ein Glück noch haben, auf die Bank zu setzen als Kapitän. Selbst Toto sagt, was die beiden da im Moment spielen, ist einfach gut. Das ist auch etwas, das wir brauchen: einen Kapitän, der diese Rolle akzeptiert und sich in den Dienst der Mannschaft stellt, indem er die beiden unterstützt. Das gibt mir noch mehr Glauben, dass wir das am Ende schaffen werden."

... Aussagen, die Mannschaft des VfL sei kompliziert: "Ich glaube nicht, dass sie komplizierter ist als andere Mannschaften. Es gibt immer Spieler, die sich besser verstehen, mit denen man mehr macht oder weniger macht. Das ist bei uns genauso. Ich kann aber sagen, dass seit wir hier zusammenarbeiten, dann ist das eine Mannschaft, die den Glauben hat, dass wir den Klassenerhalt schaffen." mit gp