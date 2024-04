Nach der 2:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach ist die Endrunde um die Meisterschaft für die Schalker U19 nahezu unerreichbar. Norbert Elgert sagte nach dem Spiel nichts.

Die U19 des FC Schalke 04 hat am Sonntag mit 2:3 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Die Treffer für die Fohlen erzielten Kilian Sauck (23.), Ibrahim Digberekou (74.) und Konstantin Gerhardt (84.). Für Schalke trafen Edion Gashi (70.) und Taylan Bulut (90.+4, per Elfmeter).

Damit ist die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft für das Team von Schalkes Trainer Norbert Elgert so gut wie unmöglich geworden.

S04 liegt nun zwei Spieltage vor dem Ende der Saison vier Punkte hinter Bayer Leverkusen, die Arminia Bielefeld mit 5:0 besiegt haben. Zu allem Überfluss hat Schalke durch die Niederlage wegen des besseren Torverhältnisses auch noch den Gast aus Mönchengladbach vorbeiziehen lassen müssen und ist nur noch Tabellenvierter.

Und wenn man ehrlich ist, gehört das Team auch genau dorthin. Es gibt keine Ausnahmespieler, auch der bereits mit einem Profivertrag ausgestattete Vitalie Becker ist es noch nicht. Assan Ouedraogo ist der einzige und der spielt längst bei den Profis. Auch U17-Europameister Taylan Bulut konnte diese Rolle nach seiner langen Verletzung in dieser Saison noch nicht ausfüllen, bei ihm kann man auf das nächste Jahr hoffen.

Trainer Norbert Elgert stieg nach der verdienten Niederlage wortlos ins Auto. Reden wollte der Coach nicht. Das übernahm sein Assistent Charles Takyi. Das ist zwar nicht völlig unüblich, bisweilen überlässt Elgert dem Ex-Profi diese Aufgabe. Aber Elgerts Mimik sprach Bände.

"Insgesamt sind wir schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt nicht von der Leistung unserer Mannschaft, sondern dass es ein Spiel für uns war, in dem wir mehr wollten und das Ergebnis nicht das widergespiegelt hat, was wir uns gewünscht haben", bestätigte Takyi.

Man könne der Mannschaft nichts vorwerfen. Mönchengladbach sei von der individuellen Qualität besser besetzt. "Wenn man überlegt, dass sie drei Jungjahrgänge in der Startelf haben und wir mit voller Kapelle spielen und trotzdem im letzten Drittel herausspielen, dann ist das letzten Endes auch Qualität", meinte Takyi.

Die U19 der Königsblauen verpasst damit wahrscheinlich zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Takyi: "Die haben wir in den letzten Jahren immer gerne gespielt, die wollten wir in diesem Jahr auch spielen. Umso größer ist natürlich die Enttäuschung. Aber unsere Aufgabe bleibt, die Leute besser zu machen."

Am kommenden Wochenende besteht beim Derby beim alten und neuen Meister BVB eine neue Möglichkeit dazu.