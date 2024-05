Erst am vergangenen Wochenende gewann der 1. FC Saarbrücken gegen den SC Freiburg II mit 2:1. Einen Tag später präsentierte der FCS einen Spieler aus dem Breisgau.

Drittligist 1. FC Saarbrücken arbeitet weiter an der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison 2024/2025 und vermeldet einen weiteren Neuzugang.

Defensivspieler Philip Fahrner wechselt vom SC Freiburg II ablösefrei an die Saar und soll die Außenbahn, bevorzugt die rechte Defensivseite, verstärken.

Der 21-jährige gebürtige Schwarzwälder durchlief die renommierte Jugendakademie des SC Freiburg und kam anschließend auf 27 Einsätze in der 3. Liga. "Wir setzen unsere Verjüngungskur konsequent fort und haben mit Philip Fahrner einen sehr gut ausgebildeten Spieler mit Perspektive verpflichtet. Er ist ist technisch-taktisch sehr versiert, ist variabel auf der Außenbahn und im Mittelfeld einsetzbar und besitzt vor allem eine große Mentalität auf dem Platz. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt im Profibereich machen wird", sagt Sportdirektor Jürgen Luginger.

"Ich war beim letzten Heimspiel des FCS gegen meinen Ausbildungsverein im Stadion und bin beeindruckt von der herausragenden Stimmung im Ludwigspark. Saarbrücken ist einfach ein mega Traditionsverein mit viel Entwicklung und großem Potenzial! Ich freue mich total, hier vor diesen Fans und mit dieser Mannschaft spielen zu dürfen", freut sich Fahrner auf seinen neuen Arbeitgeber.

1. FC Saarbrücken: Ziehl weiter mit Doppelfunktion?

Derwweil bleibt die Personalie Rüdiger Ziehl ungeklärt. Zumindest, was die Aufgaben des bisherigen Cheftrainers und Managers betreffen. Es ist noch ungewiss, ob Ziel weiter diese Doppelfunktion ausüben wird.

Sportchef Luginger meinte gegenüber "MagentaSport": "Da wird es im Präsidium in den nächsten zwei, drei Wochen noch Gespräche geben. Dann werden wir sehen, ob er in der Doppelfunktion weitermacht. Wichtiger ist es jetzt aber, dass wir gute Spieler herholen. Ob Doppelfunktion oder nicht, ist da eher zweitrangig." Luginger ergänzte Richtung der Ziehl-Personalie: "Es wird seine Entscheidung ist, ob er lieber im Büro oder auf dem Platz arbeiten will."