Am 32. Spieltag der Oberliga Westfalen gewann Türkspor Dortmund mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brünninghausen. In der kommenden Woche kann der Durchmarsch perfekt gemacht werden.

Türkspor Dortmund gewann am 32. Spieltag der Oberliga Westfalen das Derby gegen den FC Brünninghausen mit 2:0 (1:0). Durch den Erfolg hat die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Tyrala bereits in der kommenden Woche den Aufstieg in die Regionalliga West in eigener Hand.

Gegen Brünninghausen brachte Ilias Anan die Gäste in der 21. Minute in Führung. Zuvor hatte Türkspor jedoch eine Hiobsbotschaft hinnehmen müssen. Ilker Algan verletzte sich schwer an der Schulter und musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. In der 23. Minute flog dazu noch Ibrahim Bulut nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz. Trotz Unterzahl machte Türkspor weiter mächtig Druck, jedoch verhinderte Brünninghausens Keeper Leon Broda Schlimmeres aus Sicht der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Serdar Bingöl in der 65. Minute vom Elfmeterpunkt an Broda. Zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Alessandro Tomasello auf 2:0 für die Gäste. In der Schlussphase entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, aber ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

TS Dortmund-Trainer Tyrala war nach der Partie stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. “Es war schon sehr bemerkenswert, was die Jungs mit zehn Mann und bei dem Wetter auf dem Platz abgespult haben. Insgesamt war es eine tolle Leitsung, auch wenn Ibo (Ibrahim Bulut, Anm. d. Red.) der Mannschaft mit seinem Platzverweis einen Bärendienst erwiesen hat. Mit Gelb so in den Zweikampf zu gehen, war natürlich nicht nötig. Trotzdem hat die Mannschaft das super gelöst”, bilanzierte der Trainer.

Wir wollen das erreichen, was keiner für möglich gehalten hat und aufsteigen. Sebastian Tyrala

Tyrala weiter: “Es war ein verdienter Sieg und der Sieg hätte noch viel höher ausfallen können. Natürlich hätten wir auch ein Gegentor kassieren können, aber am Ende hätten wir noch vier, fünf schießen müssen. Insgesamt war es ein sehr wichtiger Sieg. Hut ab vor der Mannschaft, die zu zehnt alles reingeworfen hat.”

Am kommenden 33. Spieltag (20. Mai, 15 Uhr) empfängt Türkspor Dortmund die SG Wattenscheid 09 und schon da wird die Elf von Tyrala die Chance haben, den Durchmarsch in die Regionalliga durch einen Dreier perfekt zu machen. Sollte Türkspor die kommende Partie verlieren, reicht ein Sieg am letzten Spieltag gegen die SpVgg Erkenschwick.

“Das ist der Wahnsinn. Wir haben zwei Endspiele und brauchen nur einen Sieg für den Aufstieg. Gegen Wattenscheid spielen wir zuhause und werden natürlich alles reinwerfen. Mit Ibo und Ilker fallen zwei wichtige Spieler aus und wir müssen uns etwas die Wunden lecken, aber es ist egal, wer auf dem Feld stehen wird, denn am Fredenbaum wird es brennen. Wir wollen das erreichen, was keiner für möglich gehalten hat und aufsteigen”, erklärte der ehemalige BVB-Profi.

