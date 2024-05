Nächster Abgang bei Rot-Weiss Essen: Cedric Harenbrock verlässt den Verein. Sein Ziel ist noch offen.

Sieben Jahre verbrachte Cedric Harenbrock bei Rot-Weiss Essen. Ein achtes wird nicht hinzukommen. Der 26-Jährige verlässt die Hafenstraße, das gab RWE an diesem Donnerstag bekannt. Wohin der Mittelfeldspieler wechselt, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und eine neue Herausforderung sucht - wohl in einer höheren Spielklasse.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Cedric gerne weiter in rot-weiss gesehen hätten. Er ist unser dienstältester Spieler, einer unserer Aufstiegshelden und ist mit RWE durch viele Höhen, aber auch Tiefen gegangen. Seine Entscheidung, uns nach der Saison zu verlassen, ist für uns natürlich schmerzhaft", erklärt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei den Bergeborbeckern.

Man habe Verständnis dafür, dass Harenbrock sich nach vielen Jahren bei RWE umorientieren wolle. "Wir bedanken uns bei Cedric für seine Treue und seinen langjährigen Einsatz für RWE und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute."

Harenbrock kam 2017 aus der U19 von Bayer Leverkusen nach Essen. Hier ging er die ersten Schritte im Seniorenbereich. Nachdem ihm zwei Kreuzbandrisse zurückgeworfen hatten, wurde der Mittelfeldspieler in den vergangenen drei Saisons immer wichtiger für die Rot-Weissen. In der beendeten Saison war er mit 37 Einsätzen gar der Dauerbrenner im Team von Trainer Christoph Dabrowski. Acht Tore und vier Vorlagen steuerte der gebürtige Wuppertaler bei. Insgesamt geht er nach 155 Pflichtspielen mit 32 Treffern und 29 Assists.

Ich werde euch nie vergessen und will mich am Samstag mit dem Pokalsieg von euch verabschieden Cedric Harenbrock

"Mir ist diese Entscheidung wirklich sehr schwergefallen. Ich habe bei RWE so viel erlebt: Angefangen mit meinen beiden schweren Verletzungen, über den lang ersehnten Aufstieg bis zu meinen ersten Einsätzen im Profifußball. In all dieser Zeit standen der Verein und die Fans immer an meiner Seite und haben mich unterstützt. Trotz alledem habe ich in den letzten Wochen das Gefühl entwickelt, dass nun der Zeitpunkt für eine Luftveränderung gekommen ist und ich eine neue Herausforderung annehmen möchte", erklärt Harenbrock.

Mit dem Niederrheinpokal-Endspiel am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen (14.45 Uhr, RS-Liveticker) steht ihm ein Abschied vor eigenem Publikum bevor. Nach RS-Infos hatten die Verantwortlichen von Harenbrock eine Entscheidung bis zum Finale gefordert. "Ich wünsche dem Verein, meinen Mitspielern, dem Trainerteam und ganz besonders den Fans nur das Beste. Ich werde euch nie vergessen und will mich am Samstag mit dem Pokalsieg von euch verabschieden."

Damit ist bei Rot-Weiss Essen die nächste Personalentscheidung getroffen. Schon am Mittwoch hatte der Drittligist fünf Spieler verabschiedet.