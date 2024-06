Das ist bitter: Der FC St. Pauli hat seinen Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler verloren. Er wechselt in die Premier League.

Der bisherige Cheftrainer des FC St. Pauli, Fabian Hürzeler, wechselt ab sofort in die englische Premier League zum Brighton und Hove Albion FC.

Die Klubs vereinbarten Stillschweigen über die Ablösemodalitäten. Eine Entscheidung über die zukünftige Besetzung des Trainer-Teams beim FC St. Pauli ist noch nicht gefallen.

Nach anderthalb sehr erfolgreichen Jahren als Cheftrainer des FC St. Pauli verlässt Hürzeler den Verein vom Millerntor und wird künftig bei Brighton und Hove Albion in England tätig sein. Im Dezember 2022 hatte Sportchef Andreas Bornemann den damals 29-jährigen Hürzeler zum Cheftrainer befördert, in der abgelaufenen Saison erreichte der FC St. Pauli den Aufstieg und die Meisterschaft der2. Bundesliga.

Eine Entscheidung über die künftige Besetzung des Trainer-Teams beim FC St. Pauli soll nun so schnell, wie es die Gesamtsituation zulässt, geklärt werden.

Pauli-Präsident Oke Göttlich: "Das Interesse von internationalen Clubs an unseren Spielern und Trainern ist ein Beleg für die gute Arbeit, die in den vergangenen Jahren durch Andreas Bornemann in der sportlichen Leitung angestoßen worden ist. "Das Interesse von internationalen Clubs an unseren Spielern und Trainern ist ein Beleg für die gute Arbeit, die in den vergangenen Jahren durch Andreas Bornemann in der sportlichen Leitung angestoßen worden ist. Der Abgang von Fabian ist ein Verlust für den Verein, aber auch die Bestätigung unseres Weges uns durch Transfererlöse sukzessive weiterzuentwickeln. Ich möchte Fabian für die sportlich wunderbaren Jahre danken und wünsche mir, dass wir im kooperativen Austausch bleiben. Als FC St. Pauli sehen wir nun die Chance, neue Lösungen zu finden, um die Herausforderung Bundesliga mit Klarheit und voller Konzentration anzugehen."

Pauli-Sportchef Andreas Bornemann sagt: "Fabian hat sowohl als Co- als auch als Cheftrainer des FC St. Pauli hervorragende Arbeit geleistet. Uns war bewusst, dass er damit auch für andere Clubs interessant werden könnte. Wir wären gerne weiter den Weg mit ihm gegangen, respektieren aber den Wunsch, die Chance zu ergreifen, in der Premier League zu arbeiten. Wir wünschen Fabian alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."

""Nach vier gemeinsamen Jahren endet meine Reise beim FC St. Pauli. Ich bin dem Verein, den Fans und allen Verantwortlichen sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und für das, was wir zusammen erreicht haben. Es war mir eine Freude, diesen besonderen Verein ein Stück auf seinem Weg begleiten zu dürfen. Mit dem Wechsel in die Premier League geht für mich ein Traum in Erfüllung, aber ich werde St. Pauli und die unvergesslichen Momente, die wir geteilt haben, insbesondere den Aufstieg in die 1. Bundesliga, immer in meinem Herzen tragen", verabschiedet sich Hürzeler vom Millerntor.