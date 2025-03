Bitter für Bochum: Heidenheim gewinnt erstmals seit zehn (!) Partien und verdrängt den VfL auf Rang 17. Bayern ist unbeeindruckt vom Bayer-Sieg, Gladbach schlägt RB.

27. Spieltag der Bundesliga: Bereits Freitagabend wurde dieser eröffnet durch den 3:1-Sieg von Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum, wobei die Bochumer Gesprächsbedarf aufgrund einiger Schiedsrichterentscheidungen hatten. Bayer Leverkusen machte damit Druck auf die Bayern, die den FC St. Pauli empfingen.

Doch von Druck war beim FC Bayern München nichts zu spüren: Harry Kane beendete seine Durststrecke von 340 Minuten ohne Treffer, stellte auf 1:0 für Bayern. Den Ausgleich von Elias Saad (27.) pulverisierte Leroy Sané mit einem Doppelpack (53., 71.). Der gebürtige Essener machte mit einem tollen Auftritt Werbung für einen neuen Vertrag bei den Bayern. Der Anschlusstreffer durch Lars Ritzka (90.) zum 2:3 aus Pauli-Sicht blieb folgenlos.

Im direkten Duell ums internationale Geschäft setzte Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig ein Ausrufezeichen: Nach einer torlosen ersten Hälfte verwertete Alassane Pléa nach einem Eckball den Zweiten Ball per Kopf (56.). Pléas Treffer zog RB den Stecker, denn auch in der Folge war die Fohlenelf die bessere Mannschaft: Gleich zweimal verhinderte der Pfosten eine höhere BMG-Führung (62., 73.). Verdient bezwingt Gladbach RB Leipzig und zieht damit an den Sachsen vorbei auf Rang fünf.

Im Falle eines Sieges gegen TSG Hoffenheim hätte der FC Augsburg den Abstand auf Leipzig auf einen Punkt verringert. Doch den Führungstreffer von Joker Samuel Essende 16 Sekunden nach dessen Einwechslung (46.) egalisierte Andrej Kramaric nervenstark vom Punkt per Lupfer (71.). Ein Punkt, mit dem niemandem der beiden geholfen ist.

Im Tabellenkeller war derweil Holstein Kiel gefordert: Die Störche empfingen Werder Bremen im Holstein-Stadion. Doch das Tabellenschlusslicht verlor auch gegen Werder - Marvin Duksch (25.), Felix Agu (59.) und Marco Grüll (90+3.) besorgten die Bremer Treffer beim 3:0-Auswärtssieg. Damit behält Holstein Kiel die rote Laterne.

Einen aus Sicht des VfL Bochum bitteren Sieg feierte der 1. FC Heidenheim. Unerwartet - weil seit zehn Spielen unbesiegt - schlug der 1. FCH den VfL Wolfsburg auswärts in der Volkswagen-Arena mit 1:0. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Ex-Schalker Marvin Pieringer vom Punkt.

Komplettiert wird der Spieltag durch das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (29.03., 18.30 Uhr), ehe am Sonntag der SC Freiburg Union Berlin empfängt (30.03, 15:30 Uhr). Die letzte Partie des Spieltages wird am Sonntag, 30. März, um 17:30 Uhr im Signal-Iduna-Park ausgetragen, wenn Borussia Dortmund den FSV Mainz 05 empfängt.