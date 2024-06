Über 200.000 Euro werden im DFB-Pokal in Runde eins an alle Teilnehmer verteilt.

Der DFB hat festgelegt, was in welcher Runde an die Teams ausgeschüttet wird. Bei den Frauen wurde stark erhöht, bei den Männern geht es etwas nach unten.

Am 16. August beginnt in dieser Saison der DFB-Pokal-Wettbewerb. Und mittlerweile ist auch klar, wie die Gelder verteilt werden. Bei den Männern wurde in etwa die Höhe der Ausschüttung des letzten Jahres erreicht, bei den Frauen geht es steil nach oben, hier kommt man aber auch von einem viel niedrigeren Niveau. Denn während nun bei den Männern 67 Millionen Euro verteilt werden, sind es bei den Frauen 1,7 Millionen Euro, hier wurde der Wert fast verdoppelt. Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, erklärt: "Aus dem Schulterschluss zwischen DFB und Vereinen zum Ausbau der Zentralvermarktung des Wettbewerbs ist eine Verdopplung der Ausschüttungssumme entstanden – das ist ein starkes und wichtiges Zeichen. Die steigende Aufmerksamkeit für den Frauenfußball im Allgemeinen und den DFB-Pokal der Frauen im Besonderen drückt sich nun auch in der Ausschüttungssumme aus. Wir sind auf dem richtigen Weg." Bei den Männern sind die Summen, die die Vereine pro Runde erhalten, etwas gesunken. In der ersten Runde gibt es 209.453 Euro pro Klub, das sind 6000 Euro weniger als vor einem Jahr. Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: "Die erneut partnerschaftliche Abstimmung zwischen DFB und DFL zeigt einmal mehr die Einheit zwischen Profis und Amateuren. In ihr drückt sich auch die Attraktivität dieses Formats und des DFB-Pokals als Wettbewerb aus. Dieses Ergebnis freut mich insbesondere für die teilnehmenden Amateurvereine, für die sich mit den Einnahmen aus dem DFB-Pokal zusätzliche Möglichkeiten eröffnen." Aus dem Revier sind der FC Schalke (beim VfR Aalen), der BVB (bei Phönix Lübeck), der VfL Bochum (bei Jahn Regensburg) und Rot-Weiss Essen (gegen RB Leipzig) vertreten. Die Verteilung der Gelder in der Übersicht Für die erste Runde gibt es pro Klub 209.453 Euro Für die zwei Runde gibt es pro Klub 418.906 Euro Für die dritte Runde gibt es pro Klub 837.813 Euro Für die Viertelfinalspiele gibt es pro Klub 1.675.625 Euro Für die Halbfinalspiele gibt es pro Klub 3.351.250 Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000 Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro

Zur Startseite