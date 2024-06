Am Sonntag, 16. Juni, steigen auch Polen und die Niederlande in die EM 2024 in Deutschland ein. In Hamburg geht es ab 15 Uhr um wertvolle Punkte. Vor dem Spiel ist Zündstoff drin.

Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, Hamburg: Polen gegen Holland. Ein Spiel, dass in beiden Ländern die Gemüter erhitzt. Denn in Holland sind sehr viele Polen als Hilfsarbeiter tätig. Der Ruf der Osteuropäer in den Niederlanden ist nicht der beste.

Vor dem Spiel goss nun Jan de Zeeuw, der seit fast zwei Jahrzehnten in Polen lebt, ein wenig Öl ins Feuer. Der ehemalige Direktor der polnischen Nationalmannschaft - 2006 bis 2009 - stellte der Mannschaft um den verletzten Superstar Robert Lewandowski im Gespräch mit der Zeitung "De Volkskrant" ein verheerendes Zeugnis aus.

"Im Relegationsspiel gegen Wales haben sie in 120 Minuten nicht einen Schuss auf das Tor gebracht. Polen hat erst im Elfmeterschießen gewonnen. Holland muss nicht einmal einen Torwart aufstellen. Polen kann kein Fußball spielen. Wenn man auf die Mannschaft Druck ausübt, dann wissen sie gar nichts mehr. Mittelfeldspieler Piotr Zielinski hat sich in Neapel mit dem Präsidenten zerstritten und zwei Monate nicht gespielt. Torwart Wojciech Szczesny ist gut, aber die Abwehr enttäuscht immer. Vor allem Pawel Dawidowicz bewegt sich wie ein LKW", sagte Jan de Zeeuw.

Diese Worte wollte Tomasz Hajto im Studio des TV-Senders "Polsat" am Samstag, 15. Juni, nicht so stehen lassen und schimpfte über den Holland-Experten de Zeeuw.

Und wenn es ihm hier nicht gefällt, dann kann er aus Polen auswandern und nach Holland zurückkehren. Ich sage immer: Als Ausländer in Polen musst du unsere Gepflogenheiten und unsere Kultur schätzen sowie respektieren! Tomasz Hajto

"Die Holländer sind eigentlich nette Leute. Ich habe auf Schalke viele Holländer wie Huub Stevens, Youri Mulder oder Niels Oude-Kamphuis kennengelernt. Aber wir treffen hier in Polen ausgerechnet einen Holländer, der uns moralisieren und im Fußball belehren will. Ich würde ihm mal zwei Schritte zurück empfehlen und das nächste Mal sehr gut überlegen, bevor er den Mund aufmacht und solche Interviews gibt", war Tomasz Hajto sauer.

Einmal in Fahrt legte der ehemalige Profi des FC Schalke 04 so richtig los und polterte in Richtung de Zeeuw: "Wenn man in unserem Land als Ausländer lebt, dann erwarte ich Respekt für die Leute, die in unserem Fußball etwas erreicht haben. Und wenn es ihm hier nicht gefällt, dann kann er aus Polen auswandern und nach Holland zurückkehren. Ich sage immer: Als Ausländer in Polen musst du unsere Gepflogenheiten und unsere Kultur schätzen sowie respektieren!"