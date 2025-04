Der VfL Bochum hat nach einer desolaten Mannschaftsleistung eine 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart kassiert. Timo Horn fand klare Worte.

Zehn Gegentore in drei Spielen und drei Niederlagen: Beim VfL Bochum läuft es in der entscheidenden Saisonphase schlecht. Nach dem 0:4 gegen den VfB Stuttgart gilt es für den Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga, schleunigst wieder in Form zu finden, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Bochums Nummer eins, Timo Horn, stellte sich nach der 0:4-Schlappe gegen den VfB Stuttgart den Fragen der Medienvertreter.

Timo Horn über...

... die 90 Minuten und das 0:4: "Das war das schlechteste Spiel seit Wochen, vielleicht seit Monaten. Wir haben uns viel vorgenommen, haben aber alles vermissen lassen, was uns auch die letzten Wochen ausgemacht hat. Zweikampfhärte, hohes Pressing, den Gegner in Schwierigkeiten zu bringen und hinten stabil zu stehen. Das alles haben wir gegen Stuttgart nicht auf den Platz gebracht."

... die Gründe für diese Performance: "So kurz nach dem Spiel ist es schwierig, eine Erklärung für das Gebotene zu finden. Stuttgart war gut auf uns vorbereitet. Sie hätten auch noch höher gewinnen können. So kannst du in der Bundesliga keine Spiele gewinnen. Es ist schwer zu erklären, weil wir eine gute Trainingswoche hatten."

Wir müssen die Dinge, die uns ausmachen, wie Kampf- und Laufbereitschaft, wieder auf den Platz bringen und zusehen, dass wir den VfL Bochum in der 1. Bundesliga halten. Timo Horn

... die Ergebnisse der Konkurrenten: "Der Trainer hat es noch einmal deutlich angesprochen. Es macht keinen Sinn, auf die anderen zuschauen, wenn wir selbst nicht punkten. Jetzt haben wir das dritte Spiel in Folge verloren."





... die Einstellung: "Ich würde der Mannschaft grundsätzlich von der Einstellung niemals einen Vorwurf machen. Wir haben sehr viele Jungs dabei, die sich den Kopf zerbrechen, wie wir erfolgreich sein können. Warum wir das gegen Stuttgart so und nicht anders gespielt haben, weiß ich so kurz nach dem Spiel nicht.

... die nächsten Tage und Wochen: "Wir müssen den Kopf jetzt schnell wieder hoch nehmen. Auch wenn das nach solch einem Spiel nicht einfach ist. Aber ab Montag beginnt eine neue Trainingswoche und dann gilt es, das Spiel knallhart zu analysieren und weiter zu arbeiten. Wir müssen die Dinge, die uns ausmachen, wie Kampf- und Laufbereitschaft, wieder auf den Platz bringen und zusehen, dass wir den VfL Bochum in der 1. Bundesliga halten."