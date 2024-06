Alemannia Aachen verkauft weiterhin mächtig Dauerkarten. Der FC Hansa Rostock steht sportlich wiedermal vor dem Neustart - auf den Rängen ist der Rückhalt dafür da.

Das ist eine Hausnummer. Traditionsklub Hansa Rostock musste sich gerade erst in die 3. Liga verabschieden, da meldet der Klub schon wieder eine echte Marke. Über 8000 Dauerkarten sind für die kommende Saison bereits über die Ladentheke gegangen.

Eine bemerkenswerte Zahl, auch wenn sie bei den auch auswärts stets reisefreudigen Rostockern nicht jeden überraschen dürfte. "Nächstes Ziel: Zusammen die 10.000 schaffen", schreibt die Kogge bei Instagram. Ein Ziel, das absolut im Bereich des Möglichen liegen dürfte.

Ob das auch für den Aufsteiger aus der Regionalliga West, Alemannia Aachen, gilt? 4000 verkaufte Dauerkarten meldete Alemannia Aachen am Donnerstag, 13. Juni. Die Fans sind heiß auf die Rückkehr in die 3. Liga. In Phase eins durften bestehende Dauerkarten-Inhaber ihre Saisontickets verlängern. Nun ist Phase zwei, in der online und im Fanshop neue Dauerkarten gekauft werden können, angebrochen. Der Fanshop ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag, 17.6. schließt der Fanshop bereits um 17 Uhr.

Und siehe da: Die Fans rennen der Alemannia aus Aachen nach wie vor die Türen ein. 7293 verkaufte Dauerkarten zeigt der Zähler auf der Homepage der Aachener an - und das dürfte nicht alles sein. Denn als Stand ist Freitag, der 14. Juni, vermerkt.

Und: Aktuell werden nur Dauerkarten an bestehende Inhaber und Vereinsmitglieder der Alemannia ausgegeben. Die Phase, in der Neulinge bei den begehrten Tickets zugreifen können, ist noch gar nicht angebrochen. Gut möglich also, dass auch die Aachener Rostocks Zielmarke ins Visier nehmen können.

Beim TSV 1860 München gibt es derlei Gedankenspiele indes nicht mehr. Denn die Giesinger meldeten schon vor einigen Tagen "ausverkauft". 10.500 Dauerkarten für die kommende Drittligasaison sind über die Ladentheke gegangen, mehr geht nicht. Das Stadion an der Grünwalder Straße dürfte in der kommenden Saison also regelmäßig voll ausgelastet sein.