EM 2024 Ex-Schalke-Profi schimpft gegen Holland-Experte - "Dann soll er auswandern"

Am Sonntag, 16. Juni, steigen auch Polen und die Niederlande in die EM 2024 in Deutschland ein. In Hamburg geht es ab 15 Uhr um wertvolle Punkte. Vor dem Spiel ist Zündstoff drin.