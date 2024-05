Im Anschluss an das Aufstiegsspiel von Türkspor Dortmund feierten Spieler und Verantwortliche ausgelassen mit den Fans auf dem Rasen. RevierSport hat die Emotionen eingefangen.

Türkspor Dortmund hat den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erzielt und spielt zukünftig in der Regionalliga West. Nach Abpfiff des vorletzten Saisonspiels gegen die SG Wattenscheid 09 (4:2) strömten die Zuschauer auf den Rasen, um ausgelassen mit den rot-weißen Aufstiegshelden zu feiern. RevierSport war mittendrin und hat die Stimmen der Spieler eingefangen.

Muhammed Acil (Torwart, 31 Saisoneinsätze, zehn Spiele ohne Gegentor): „Das Ganze fühlt sich unbeschreiblich an. Ich bin hierhin gekommen und habe damals versprochen, dass wir es in die Oberliga schaffen. Wir haben jedes Jahr den Aufstieg erreicht. Jetzt Regionalligist zu sein, das fühlt sich richtig an. Der Verein hat sich das so sehr verdient. Ich freue mich für den Dortmunder Amateurfußball und hoffe, die ganze Stadt ist stolz auf uns.“

Ilias Anan (Rechtsaußen, 33 Saisoneinsätze, 19 Scorerpunkte): „Die Mannschaft vereint eine brutale Mentalität mit spielerischer Klasse. Was wir in der Rückrunde abgerissen haben, war der Wahnsinn. Trotz einiger Stationen in meiner Karriere habe noch nie eine Mannschaft erlebt, die charakterlich so stark ist. Ich bin einfach nur stolz, Teil dieses Teams zu sein. In diesem Aufstieg stecken so viel Blut, Schweiß und Tränen drin. Wir haben Geschichte geschrieben.“

Semih Yigit (Flügelspieler, 30 Saisoneinsätze, mit 35 Jahren erfahrenster Spieler im Kader): „Wir sind sehr happy, es am Ende geschafft zu haben. Für mich bestand daran aber ehrlich gesagt kaum ein Zweifel, weil wir in dieser Saison den besten Fußball der Liga gespielt haben. Mit ein wenig Glück können wir jetzt sogar noch Meister werden. Ich glaube, dass die ganze Stadt stolz darauf ist, dass ein türkischstämmiger Verein, der aber viele Kulturen und Nationen vereint, wieder Regionalliga-Fußball nach Dortmund bringen wird. Was uns auszeichnet und stark macht, das ist der Zusammenhalt."





Ömer Akman (Zentrales Mittelfeld, Mannschaftskapitän, 26 Saisoneinsätze): „Es ist unfassbar, was wir gemeinsam geschafft haben. In der Winterpause waren wir tabellarisch abgeschlagen. Zu dem Zeitpunkt hat niemand mehr mit uns gerechnet. Wir wussten dennoch um unsere Chancen, haben an uns geglaubt und hart gearbeitet. Die Erleichterung und der Stolz sind riesig. Wir werden erstmal feiern. Realisieren wird man es wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen.“

Kerem Sengün (Linksverteidiger, 31 Saisoneinsätze, kam vor der Saison vom ASC 09 Dortmund): „Wir haben schon die Hallenstadtmeisterschaft gewonnen, der Aufstieg setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Wir hatten uns am Anfang der Saison vorgenommen, so lange wie möglich oben dran zu bleiben und sind in der Hinrunde unter den Erwartungen geblieben. Ich möchte meinen Mannschaftskollegen Ilias Anan zitieren, der gesagt hat ´Am Ende kackt die Ente´- und das trifft es auf den Punkt. Im Fußball ist alles möglich. Man darf niemals aufgeben und sollte immer an seine Ziele glauben.“

Alessandro Tomasello (Angreifer, 29 Saisoneinsätze, zwölf Tore): „Wenn man überlegt, was für eine Aufholjagd wir abgezogen haben, dann ist das der Hammer. Jetzt haben wir uns verdient, erstmal ordentlich zu feiern. In der Kabine haben wir immer gesagt, dass wir noch einen drauflegen müssen und wir uns nie unterkriegen lassen - egal was für Rückschläge kommen. Wir haben uns belohnt, sind alle überglücklich und jetzt verdienter Regionalligist.“