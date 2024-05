Der VfL Bochum tritt am Donnerstagabend in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf an. Musikstar Herbert Grönemeyer spricht seinem Herzensklub Mut zu.

Lange dauert es nicht mehr, bis Herbert Grönemeyers "Bochum" aus den Lautsprechern des Ruhrstadions schallt. Natürlich wird die Kult-Hymne auch im Relegationshinspiel des VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf am Donnerstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) beim Einlaufen der Spieler erklingen. Doch schon einige Stunden zuvor meldete sich der 68 Jahre alte Sänger und bekennende VfL-Fan zu Wort. Auf Instagram sprach er den Bochumern Mut zu für das wegweisende Duell gegen Düsseldorf. "Alle höchstmögliche Zuversicht, voll über die Flügel und dann der gelassene Torschuss und Treffer: Ihr seid immer noch die Bochumer Jungens und Ihr seid Spitze, auch wenn die Welt kurz gegen Euch war, B Elf Dortmund und Ringkampf Eggestein, das war es dann auch und die Sterne haben sich wieder auf Eure Seite gedreht", schreibt Grönemeyer in Anlehnung an die aus Bochumer Sicht unglückliche Endphase der Saison. Erst am letzten Spieltag rutschte der VfL noch auf den Relegationsrang ab. In der Relegation droht der Abstieg aus der Bundesliga nach drei Jahren. Um diesen zu vermeiden, muss die Mannschaft von Heiko Butscher in zwei Partien gegen die formstarken Düsseldorfer bestehen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Montag (20.30 Uhr, RS-Liveticker) beim Tabellendritten der 2. Bundesliga. Am Donnerstagabend wollen die Bochumer im Hinspiel das Fundament für eine erfolgreiche Relegation legen. Grönemeyer glaubt an seinen Herzensverein: "Volle Kraft voraus und tiefenentspannt im Abschluss mit dem Pulsschlag aus Stahl. Mein Herz schlägt mit Euch und meine Zuversicht kennt keine Grenzen. Glück Auf, pölt die Pille inne Katenne, Daumen hoch." Ob sich die Musiklegende die Partie vor Ort ansehen wird, ist nicht bekannt. In wenigen Wochen kommt er definitiv ins Ruhrstadion: Am 12. Juni gibt Grönemeyer ein Konzert anlässlich des 40. Geburtstags seines Albums "4630".

