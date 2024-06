Schalke: Nächster Testspiel fix - S04 probt auch gegen diesen Drittligisten

Der Vorbereitungsplan füllt sich, Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wird gegen den Drittligisten SC Verl antreten.

Die Fußball-EM läuft, am Sonntag wird auch in Gelsenkirchen das erste Spiel angepfiffen (Serbien – England, 21 Uhr).

Die Profis des FC Schalke 04 schauen nur zu, ihre Vorbereitung wird am 24. Juni mit der medizinischen Untersuchung beginnen. Und der Vorbereitungsplan nimmt immer mehr Gestalt an. Ein weiteres Testspiel wurde nun für Donnerstag, 18. Juli, terminiert. Schalke spielt dann beim SC Verl um 18.30 Uhr. Der Drittligist hat die vergangene Spielzeit auf Rang zwölf beendet. Der Ticketverkauf für die Begegnung in der Verler Sportclub-Arena beginnt in den kommenden Tagen.

Fest standen bereits die Testspiele gegen die SSVg Velbert (Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr) und gegen Twente Enschede (Mittwoch, 24. Juli, 18:30 Uhr). Das Spiel gegen Velbert steigt wegen der EM in Ratingen, hat die georgische Nationalmannschaft doch ihr EM-Quartier in Velbert bezogen.

Seit dem gestrigen Freitag ist die Ticketanfrage geöffnet, zudem sind weitere Karten an offiziellen Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Preis? Sitzplatzkarten für die Haupt- und Gegentribüne kosten 22 Euro, Stehplätze für die Nord- und Südkurve gibt es für 13,20 Euro.

Das ist der Schalker Vorbereitungsplan: 24. und 25. Juni: Medizinische Untersuchungen der Schalke-Profis im medicos 26. Juni: Trainingsauftakt 3. Juli: Testspiel bei der SSVg Velbert (18 Uhr, Ratingen) 6. Juli: Blitzturnier beim SV Meppen (14 Uhr, Hänsch-Arena, Meppen) 8. bis 14. Juli: Trainingslager in Mittersill (geplant sind zwei Testspiele vor Ort) 18. Juli: Testspiel gegen SC Verl (18.30 Uhr, Sportclub-Arena, Verl) 24. Juli: Testspiel gegen den FC Twente Enschede (18.30 Uhr, EVONIK-Sportpark, Marl) 2. bis 4. August: 1. Spieltag der 2. Bundesliga

Gegen Twente Enschede wird dann in Marl gespielt. Grund für diesen ungewöhnlichen Spielort ist die Vermietung der Schalker Arena an Konzertveranstalter. Das Testspiel zwischen Schalke und Twente fällt terminlich genau zwischen die drei Konzerte von US-Superstar Taylor Swift (17. bis 19. Juli) und die fünf Auftritte von Rammstein (zwischen dem 26. und 31. Juli). Weil vor dem Rammstein-Konzert noch aufwendige Bühnenaufbauten in der Arena stattfinden, steht das Stadion in diesem Zeitraum nicht für Fußballspiele zur Verfügung. Im Stadion des VfB Hüls in Marl werden aber nur rund 3000 Zuschauer Platz finden.

Knapp eine Woche nach dem ersten Testspiel beginnt dann das Trainingslager in Mittersill. Vom 8. bis 14. Juli werden die Schalker in Österreich sein. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte Fans der Gelsenkirchener in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern erwartet. Vor Ort wird es für die Schalker ein buntes Programm und viele öffentliche Trainingseinheiten geben. Auch zwei weitere Testspiele sind in Österreich geplant. Gegner und Spielorte stehen allerdings noch nicht fest.