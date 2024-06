3. Liga: 85 Spiele in der Regionalliga - Hansa Rostock verstärkt das Mittelfeld

Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock hat den dritten externen Zugang vorgestellt. Diesmal kommt ein Spieler aus der Regionalliga zum Drittligisten.

Nach Eigengewächs Joshua Krüger (eigene Reserve) sowie den bisherigen zwei externen Zugängen Franz Pfanne (Borussia Dortmund II) und Benjamin Uphoff (SC Freiburg) hat der FC Hansa Rostock den nächsten neuen Spieler vorgestellt.

Der FC Hansa hat mit Jonas Dirkner seinen dritten externen Neuzugang für die kommenden Saison perfekt gemacht und kann damit einen gebürtigen Rostocker in seinen Reihen willkommen heißen. Der defensive Mittelfeldspieler war bereits als Kind und Jugendlicher von 2009 bis 2018 für die Hansa-Nachwuchsakademie aktiv und wechselte dann in die U16 von Hertha BSC. Für die Berliner spielte der 21-Jährige im Nachwuchs und der zweiten Mannschaft, dann folgte 2022 der Wechsel zum Regionalligisten VSG Altglienicke.

"Wir freuen uns, dass mit Jonas ein echter Rostocker Junge zurück zur Kogge kommt. Er hat bei Hertha und auch zuvor bei uns eine hervorragende Ausbildung genossen und in der Regionalliga Nordost bei Altglienicke in den letzten zwei Jahren als Stammspieler überzeugende Leistungen gezeigt. Er identifiziert sich maximal mit dem Verein und brennt darauf, sich bei uns weiter entwickeln zu können. Genau solche Spieler brauchen wir", lobt Amir Shapourzadeh, Sportdirektor bei der Hansa-Kogge.

"Ich freue mich total auf den Verein und die Region, denn ich stand schon als Kind im Ostseestadion auf der Tribüne. Von daher geht jetzt für mich ein Traum in Erfüllung, endlich selbst für den FC Hansa in diesem Stadion spielen zu können. Ich spiele gern Fußball, kann aber auch anders, wenn es sein muss, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin. Von daher können die Fans in jedem Spiel von mir erwarten, dass ich immer alles geben werde“, meint der Mittelfeldfeldspieler, der sich in der zentralen Defensive besonders wohl fühlt.

Jonas Dirkner, der in der kommenden Saison mit der Rückennummer 6 auflaufen wird, hat bisher 85 Spiele (Hertha BSC II und Altglienicke) in der Regionalliga sowie ein Bundesliga-Spiel für Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim absolviert. Außerdem kam er in drei Spielen für die deutsche U19- und U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.