Der TSV Steinbach-Haiger aus der Regionalliga Südwest hat einen interessanten Spieler auf den Transfermarkt geworfen. Derweil verstärken sich die Würzburger Kickers in Ulm.

Gianluca Korte zählt nicht länger zum Kader des TSV Steinbach-Haiger. Wie der Regionalliga-Südwest Vertreter knapp mitteilte, werde der Vertrag des Mittelfeldspielers "in beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst".

Ursprünglich hatte das Arbeitspapier noch eine Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2024/25. Somit endet die Zusammenarbeit nach zwei Spielzeiten mit 36 Pflichtspielen, drei Toren und zehn Vorlagen.

Für den ein oder anderen Konkurrenten, auch aus anderen Staffeln, dürfte der Name Gianluca Korte mit Sicherheit interessant sein. Für Waldhof Mannheim und den SV Wehen Wiesbaden absolvierte der 33 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler 67 Drittligaspiele (14 Tore, zwölf Vorlagen).

Korte kennt auch die zweite Liga (18 Spiele für Eintracht Braunschweig und VfR Aalen) und sogar die Bundesliga (zwei Spiele für Eintracht Braunschweig). Dazu kommen 132 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

Derweil haben sich die Würzburger Kickers die Dienste von Moritz Hannemann gesichert. Er kommt vom Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846, wo er in der 3. Liga allerdings nur viermal spielte (ein Tor, eine Vorlage).

"Mit Moritz Hannemann gewinnen wir einen dynamischen Mittelfeldspieler, der schon Erfahrungen in der Regionalliga sowie höheren Ligen sammeln konnte. Wir sind überzeugt, dass er unsere Offensive mit seinen fußballerischen Qualitäten verstärken wird. Er passt sehr gut zu uns, das hat man auch in den Gesprächen im Vorfeld gemerkt. Außerdem ist der in den letzten beiden Jahren zweimal in Folge aufgestiegen", freute sich Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann.

"Die Würzburger Kickers sind ein ambitionierter Verein mit großen Zielen. Ich freue mich darauf, Teil dieses Teams zu sein und meinen Beitrag zum gesteckten Ziel, den Aufstieg in die 3. Liga, leisten zu können. Die Gespräche mit dem Trainer und den Vereinsverantwortlichen waren sehr positiv, und ich bin voller Tatendrang auf die kommende Saison", sagte Hannemann, 26 Jahre alt und auf der rechten offensiven Außenbahn zu Hause, selbst.