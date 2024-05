Der FC Schalke 04 hat den zweiten Neuzugang für die U23 präsentiert. Er kommt von einem Konkurrenten aus der Regionalliga West.

Die Personalplanungen bei der U23 des FC Schalke 04 für die kommende Saison sind in vollem Gange. An diesem Donnerstagnachmittag vermeldeten die Königsblauen den zweiten Neuzugang für die kommende Spielzeit: Es handelt sich um Tidiane Touré, der bereits für den Unterbau einer Profimannschaft in der Regionalliga West spielt: den 1. FC Köln.

Nun zieht es den 19-Jährigen aus der U21 der Domstädter in die U23 der Gelsenkirchener. "Mit Tidi bekommen wir einen Spieler, der eine unfassbare Dynamik auf dem Flügel mitbringt", lobt Schalkes Trainer Jakob Fimpel. "Er hat einen sehr großen Offensivdrang und passt daher sehr gut zu unserer Spielweise."

Der Franzose, der auch die ivorische Staatsangehörigkeit besitzt, wechselte vor einem Jahr aus dem Nachwuchs von Holstein Kiel nach Köln. In seiner ersten Saison beim FC bestritt Touré 15 Partien in der Regionalliga. In der Endphase der Spielzeit gehörte er häufig zur Startelf. Der Außenbahnspieler steuerte zwei Vorlagen bei, ein Tor gelang ihm bislang noch nicht.

Der erste Neuzugang der Knappen kommt ebenfalls aus Köln - allerdings vom Drittligisten Viktoria. Von dort wechselt der 21 Jahre alte Stürmer Seok-ju Hong ins Ruhrgebiet. Weitere Verpflichtungen werden in der kommenden Zeit sicher dazu kommen, außerdem werden Spieler aus der eigenen U19 ins Regionalliga-Team aufrücken.

Schließlich ist die Fluktuation auch am Ende dieser Saison, wie bei der U23 üblich, groß. Andreas Ivan, Nelson Amadin, Steven van der Sloot, Alexander Kopf, Marouana Balouk, Grace Bokake, Bleron Krasniqi, Verthomy Boboy, Akbar Tchadjobo, Nicholas Engels und Romeo Ferreira werden künftig nicht mehr für Schalke auflaufen. Sie wurden bereits verabschiedet. Bislang ist bei keinem der Abgänge bekannt, für welchen Klub er künftig spielen wird. Und auch Emmanuel Gyamfi gehört nicht mehr zum Kader der U23 - aus einem erfreulichen Grund. Der 19-jährige Flügelflitzer unterzeichnete einen Profivertrag.