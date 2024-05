Zum ersten Mal in der Regionalliga West: Türkspor Dortmund.

Nicht nur in der 3. Liga gab es den Durchmarsch vom SSV Ulm 1846 und Preußen Münster. Auch Türkspor Dortmund gelang das Kunststück am Sonntag in der Oberliga Westfalen.

Neuzugang für die Regionalliga West. Durch ein 4:2 (3:1) gegen die SG Wattenscheid feiert Türkspor Dortmund in der Oberliga Westfalen zum ersten Mal den Aufstieg in die Regionalliga. Die Dortmunder machen damit den Durchmarsch von der Westfalenliga 2 in Liga vier perfekt. Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg und Türkspor wäre der Aufstieg nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu nehmen. Doch zunächst erwiesen sich die Wattenscheider als Party-Crasher. Denn Umut Yildiz brachte die SGW in Führung. Nach einer Freistoßvariante traf Yildiz aus rund 20 Metern zur Gästeführung. Doch Türkspor ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen und drehte die Partie noch vor der Pause. Acht Minuten hielt die Wattenscheider Führung nur, dann war es Koray Dag, der schnell das erlösende 1:1 aus Sicht der Hausherren erzielte. Nach einer Ecke und einem Querschläger von Wattenscheids Frederik Wiebel war es Dag, der zum 1:1 traf. Per Traumtor erzielte anschließend Justin Braun das 2:1. Einen Freistoß aus etwa 30 Metern setzte er in den Winkel - spätestens jetzt war Türkspor nicht mehr zu bremsen. Dementsprechend fiel noch das 3:1 vor dem Wechsel. Dag legte ein tolles Solo auf das Parkett, dann sah er Ilias Anan in der Mitte, der nur noch einschieben musste. Alles sah nach einem langen Countdown zur Party auf. Doch kurz nach dem Wechsel traf der eben erst eingewechselte Fynn Broos zum 2:3 aus Wattenscheider Sicht - und auf einmal war es wieder spannend. Bis zur 80. Minute. Wenige Minuten zuvor traf Türkspor den Pfosten, zehn Minuten vor dem Ende erlöste Alessandro Tomasello seine Mannschaft aber mit dem 4:2. So spielten Türkspor Dortmund und die SG Wattenscheid Türkspor: Acil - Yigit, Bingöl, Kljajic (6. Brämer), Kaya - Biancardi (60. Sezer), Braun (86. Schmidt) - Toy, Anan, Tomasello - Dag (77. Sengün) SG Wattenscheid: Lübcke - Renke, Kacmaz, Haar, Wiebel (68. Da Costa Pereira) - El Mansoury (68. Kouonang), Thier - Firat, Yildiz, Loheider (46. Broos) - Casalino (77. Nebi) Tore: 0:1 Yildiz (9.), 1:1 Dag (17.), 2:1 Braun (34.), 3:1 Anan (44.), 3:2 Broos (48.), 4:2 Tomasello (80.) Schiedsrichter: Dominic Stock

