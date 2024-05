Rot-Weiss Essen und Felix Götze gehen am Ende der Saison getrennte Wege. Das sagen die Protagonisten.

Jetzt ist das Thema erledigt: Rot-Weiss Essen und Felix Götze werden nicht in ein drittes Jahr gemeinsam gehen.

Der Abwehrchef verlässt die Hafenstraße und wird sich nach unseren Informationen dem SC Paderborn aus der 2. Bundesliga anschließen. Hier steht eine offizielle Bestätigung noch aus. Wie unsere Redaktion erfuhr, hatten zuletzt auch die RWE-Konkurrenten TSV 1860 München und Arminia Bielefeld bei Götze angefragt.

"Felix ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, weshalb wir frühzeitig mit ihm die Gespräche über eine mögliche Verlängerung aufgenommen und ihm eine klare Perspektive aufgezeigt haben. Nichtsdestotrotz hat sich Felix für einen anderen Weg entschieden. Wir bedauern seine Entscheidung sehr, haben aber auch Verständnis dafür, dass er das Beste aus seiner Karriere herausholen und in einer höheren Liga spielen möchte. Wir wünschen Felix bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz für Rot-Weiss Essen", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Steegmann weiter: "Es war in den vergangenen Wochen natürlich unsere Pflicht, auch andere Optionen zu prüfen und haben diesbezüglich schon einige Gespräche geführt. Wir sind davon überzeugt, auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen."

"Es waren zwei richtig geile Jahre bei RWE. Ich habe die Zeit hier sehr genossen und werde den Verein in positiver Erinnerung behalten. Mir ist die Entscheidung, die Hafenstraße zu verlassen, alles andere als leichtgefallen. Trotzdem ist es für mich nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen und in einer höheren Liga mein Können unter Beweis zu stellen. Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam, allen Mitarbeitern und vor allem bei den großartigen Fans für die vielen tollen Momente bedanken und werde RWE immer weiter verfolgen", verabschiedet sich Felix Götze.

Dieser verlässt die Hafenstraße mit einer bisherigen Bilanz von 56 Pflichtspielen, vier Toren, zwei Vorlagen und auch 19 Gelben Karten sowie einer Ampelkarte.