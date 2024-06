Der VfL Bochum hat eine weitere Verstärkung präsentiert. Ein Youngster aus dem eigenen Nachwuchs erhält die Chance im Bundesliga-Team.

Mit der Verpflichtung von Trainer Peter Zeidler hat der VfL Bochum die wichtigste Personalie für die kommende Saison geklärt. Nun rückt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Bundesliga in den Fokus.

Die Verkündung den ersten externen Neuzugänge lässt bislang auf sich warten, dafür verstärkt ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs künftig die Profimannschaft. Lennart Koerdt unterzeichnete einen Profivertrag an der Castroper Straße, wie diese Redaktion bereits vorab berichtet hatte. Die Laufzeit beträgt drei Jahre.

Der 19-Jährige fühlt sich im offensiven Mittelfeld am wohlsten. In der abgelaufenen Saison trainierte er mehrfach mit dem Bundesliga-Team, sammelte erste Einsätze in Testspielen - und hinterließ dabei offenbar einen überzeugenden Eindruck. „Lennart ist ein großes Talent mit viel Entwicklungspotenzial, der sein Können bei der Lizenzmannschaft bereits angedeutet hat“, sagt Sportdirektor Marc Lettau. „Wir freuen uns, einen weiteren Spieler aus unserem eigenen Nachwuchsbereich an die Profis heranzuführen. Das beweist sowohl die Qualität des Talentwerks als auch die Durchlässigkeit nach oben beim VfL. Diesen Weg werden wir in Bochum weiterhin konsequent verfolgen.“

Koerdt soll zur angestrebten Verjüngung des Kaders beitragen. Der gebürtige Soester durchlief seit 2019 die Jugendteams des Revierklubs. In den vergangenen beiden Saisons lief er für die A-Junioren in der U19-Bundesliga auf. Im beendeten Spieljahr gehörte Koerdt dort zu den wichtigsten Spielern. Er stand an allen Spieltagen in der Startelf, spielte fast immer durch und erzielte sieben Tore sowie fünf Vorlagen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich bei meinem Jugendverein die Chance bekomme, zum Profikader zu gehören“, wird der Youngster in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Natürlich ist der Sprung aus der U19 in die Bundesliga ein großer, aber ich bin bereit, im Training hart an mir zu arbeiten und alles für meinen Traum zu geben.“

Mit Tim Oermann, Paul Grave, dem am Kreuzband verletzten Mohammed Tolba, Mats Pannewig gehören vier weitere Eigengewächse zum Aufgebot des VfL. Spielpraxis könnte Koerdt auch in der neu gegründeten U21 der Bochumer sammeln, die nach der Sommerpause in der fünftklassigen Oberliga Westfalen startet.