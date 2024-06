Der Sportclub Verl bastelt weiter an seinem Kader für die Saison 2024/2025. Zwei ehemalige Verler sind ins Sportclub-Visier geraten.

Mit Nico Ochojski (SSV Jahn Regensburg), Luca Unbehaun (Ziel unbekannt) und Maximilian Wolfram (TSV 1860 München) hat der SC Verl drei wichtige Spieler verloren.

Mit den Torhütern Philipp Schulze (VfL Wolfsburg, ausgeliehen) und Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U19) sowie Abwehrspieler Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II) und Mittelfeldakteur Lukas Demming (Wuppertaler SV) wurden an der Poststraße auch schon vier externe Zugänge vorgestellt. Weitere werden folgen.

Vielleicht sind darunter auch zwei Rückkehrer. Denn wie RevierSport erfuhr, beschäftigen sich die Verantwortlichen der Verler um Sportchef Sebastian Lange mit Ron Berlinski, der bei Rot-Weiss Essen keinen neuen Vertrag erhält, und Aygün Yildirim, der bei Arminia Bielefeld bis zum 30. Juni 2025 gebunden ist.

An Stürmer Berlinski sind nach unseren Informationen auch einige top Regionalliga-Vertreter wie der 1. FC Bocholt oder TSV Steinbach Haiger interessiert. "Ron hatte bei uns einen großen Anteil am Klassenerhalt 2021/2022. Er ist hier in Verl ein verdienter Spieler. Ich weiß aber zu diesem Zeitpunkt nicht, ob wir da zusammenkommen", kommentiert Lange die Berlinski-Personalie. Der 29-Jährige erzielte für Verl in 28 Einsätzen elf Treffer. Vielleicht kommen schon bald weitere Tore hinzu.

Yildirim, ebenfalls 29 Jahre alt und auf den Flügeln zuhause, war in Verl noch erfolgreicher. Seine Bilanz: 73 Spiele, 37 Tore, 18 Vorlagen! Doch nach seinem Abgang wurde er weder in Regensburg noch in Bielefeld richtig glücklich. "Die Saison ist weder für Arminia noch für Aygün erwartungsgemäß verlaufen", sagte dessen Berater Daniel Neuber jüngst gegenüber der "Westfälischen Nachrichten" und verwies dabei auf das gültige Arbeitspapier bis zum Sommer 2025.

"Aygün ist ein Spieler, mit dem wir immer im Austausch waren und sind. Die Gerüchte um ihn gibt es bei uns Jahr für Jahr. Er hat hier seine Spuren hinterlassen. Aber ist aktuell ein Spieler von Arminia Bielefeld", erklärt Lange.

SC Verl: Zlatko Janjic arbeitet mit Sebastian Lange zusammen

Einer, der sich in Bielefeld, Essen und Verl auskennt, ist Ex-Profi Zlatko Janjic. Der 38-jährige ehemalige Stürmer hat seine Karriere längst beendet und schult sich um - zum Sport-Manager. Seit Januar 2024 absolviert er seinen 18-monatigen praktischen Teil an der Verler Poststraße.

"Zlatko ist aktuell mein wichtigster Ansprechpartner. Seine Meinung ist bei uns sehr gefragt. Er ist ein Ex-Stürmer, der so viel gesehen und erlebt hat. Er weiß genau, wie das Geschäft funktioniert. Ich freue mich, dass ich ihn als Ansprechpartner hier in Verl habe", sagt Lange.