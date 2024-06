Einer der Spieler, die von Rot-Weiss Essen vor dem Pokalfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen verabschiedet wurde, war Sandro Plechaty. Nun hat er sich persönlich gemeldet.

Vier Jahre spielte Sandro Plechaty für Rot-Weiss Essen. In seiner Zeit an der Hafenstraße absolvierte der 26-Jährige 104 Pflichtspiele, in denen er neun Treffer erzielte und 24 Tore vorbereitete. Plechaty war der Essener Dauerbrenner in der Aufstiegssaison 2021/22 und entwickelte sich bei RWE von einem Talent zu einem gestandenen Spieler.

Am 30. Juni läuft sein Vertrag aus. Dieses Arbeitspapier wird nicht verlängert, weshalb der gebürtige Lüner den Verein im Sommer verlassen wird.

Nach seinem feststehenden Abgang nutzte Plechaty den Anlass, um sich per Social-Media von der Hafenstraße zu verabschieden. Auf Instagram richtete der Rechtsverteidiger in einem persönlichen Video letzte Worte an die Essener Fans und postete zudem einen emotionalen Text.

"Vier durchaus besondere Jahre gehen bei RWE zu Ende! Hier ein paar letzte und bewegende Momentaufnahmen dazu. In meiner 1. Saison haben wir knapp den Aufstieg verpasst. In der 2. Saison der lang ersehnte und historische Aufstieg in die 3. Liga. Eine schwere erste Drittliga-Saison und der Klassenerhalt im dritten Jahr. Diese Saison eine tolle Entwicklung genommen und sogar lange oben mitgemischt", heißt es zu Beginn in seinem Statement.

Ich bin einfach stolz, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Vereins gewesen zu sein. Es war immer ein Privileg an der Hafenstraße auflaufen zu dürfen und mit Euch zu jubeln. Ich habe immer alles dafür versucht zu geben. Dieses Gefühl werde ich definitiv vermissen. Sandro Plechaty.

Plechaty weiter: "Ich bin einfach stolz, ein wichtiger Teil dieser Entwicklung und des Vereins gewesen zu sein. Es war immer ein Privileg an der Hafenstraße auflaufen zu dürfen und mit Euch zu jubeln. Ich habe immer alles dafür versucht zu geben. Dieses Gefühl werde ich definitiv vermissen. Auch die Jungs, mit denen ich täglich und über Jahre zusammenarbeiten durfte. Ich kann mich abschließend nur bei allen Beteiligten bedanken und wünsche dem Verein alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."

Wohin Sandro Plechaty wechseln wird, ist noch nicht klar. Insgesamt kann der Allrounder auf 24 Drittliga-Partien und 116 Einsätze in der Regionalliga West zurückblicken.