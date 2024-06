Der MSV Duisburg hat seinen sechsten externen Zugang präsentiert. Er kennt die Regionalliga bestens.

Am 16. April berichtete RevierSport bereits, dass der MSV Duisburg Interesse an Mert Göckan hat.

Nun wurde der Deal fixiert. Der Linksverteidiger wechselt vom Regionalligisten Wuppertaler SV zum MSV - er ist der sechste externe Zugang der "Zebras".

Duisburgs sportlicher Leiter Chris Schmoldt betont: "Mert gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den besten Außenverteidigern der Liga. Er ist defensiv zweikampfstark und sorgt offensiv immer wieder mit seinen Tempoläufen für Gefahr. Fußballerisch ist er in Dortmund unter Top-Bedingungen groß geworden - wir sind sehr froh, dass sich Mert für den Spielverein entschieden hat."

Für den WSV lief er in der letzten Saison 27 Mal auf, einen Treffer erzielte er, sechs Tore legte er auf. In der Summe kommt er in der Regionalliga bereits auf 102 Einsätze.

Den 103. Einsatz wird er im MSV-Dress absolvieren. Seine Vorfreude ist spürbar: "Als der MSV anfragte und wir die Gespräche mit Michael Preetz, Chris Schmoldt und Dietmar Hirsch geführt haben, war ich von Anfang an begeistert. Ich freue mich riesig auf den Saisonstart und glaube, dass wir mit dem Support der Fans gemeinsam viel erreichen können!"

MSV-Trainer Hirsch berichtet über seinen jüngsten Zugang: "Mert ist sehr gut ausgebildet bei Borussia Dortmund und hat in der Regionalliga West unter Beweis gestellt, wie er die linke Verteidiger-Position interpretiert: Als sehr fleißiger, laufstarker Spieler, der auch Tore vorbereitet. Er kennt die Liga, ist heiß auf den Spielverein und wird uns mit Sicherheit weiter helfen!"

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt),Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Mert Göckan (Wuppertaler SV)

Sollen aus dem alten Kader bleiben: Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Jonas Michelbrink

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt