Die Entscheidung ist gefallen. Rot-Weiss Essen und Felix Götze werden am Saisonende getrennte Wege gehen.

Diese Personalie hat sich wie ein Kaugummi gezogen. Doch nun ist klar, wie es mit Rot-Weiss Essen und Felix Götze weitergehen wird. Das bestätigte Rot-Weiss Essen offiziell.

RWE bleibt in der 3. Liga, der Abwehrchef wechselt in die 2. Bundesliga. Nach Informationen dieser Redaktion wird sich der 26-Jährige dem SC Paderborn anschließen. Hier soll der bisherige Abwehrchef einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option auf eine weitere Saison erhalten und in den nächsten Tagen auch offiziell vorgestellt werden. Nach unseren Informationen hatten zuletzt auch die RWE-Konkurrenten TSV 1860 München und Arminia Bielefeld bei Götze angefragt.

Götze spielte im RWE-Trikot eine überragende Saison 2023/2024. Die Verantwortlichen des Drittliga-Tabellenfünften haben lange auf Götzes Ja-Wort gehofft und diesem auch bis zum heutigen Tage die RWE-Tür nicht verschlossen. Aber, RS weiß auch: Ein unterschriftsreifer Vertrag für Götze lag nie in der Schublade. Denn Götze und sein Berater hatten den Essenern schnell zu verstehen gegeben, dass dieser eher eine Luftveränderung bevorzugt - ohne sich die RWE-Tür gänzlich zu verschließen.

Nun muss Trainer Christoph Dabrowski die neue Saison ohne seinen Abwehrchef planen. Mit Aaron Manu, der trotz laufenden Vertrags bis zum Sommer 2025 keine sportliche Rolle mehr spielt, sein Arbeitspapier wohl auflösen und in die Regionalliga zurückkehren wird - Manu kam von Nordost-Regionalligst Rot-Weiß Erfurt nach Essen - sowie Götze gehen auf jeden Fall zwei Innenverteidiger. Mustafa Kourouma liebäugelt auch mit einem vorzeitigen Wechsel - RevierSport berichtete.

Nur Jose-Enrique Rios Alonso, der bisherige kongeniale Innenverteidiger-Partner Götzes, bleibt. Heißt: RWE wird mit mindestens zwei neue Innenverteidiger verpflichten müssen. Vielleicht gelingt den Verantwortlichen um Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann solch ein Volltreffer wie Ex-RWE-Manager Jörn Nowak, der im August 2022 Götze von Rot-Weiss Essen überzeugen konnte.

Dieser verlässt die Hafenstraße mit einer bisherigen Bilanz von 56 Pflichtspielen, vier Toren, zwei Vorlagen und auch 19 Gelben Karten sowie einer Ampelkarte.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2025

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2025

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2025

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026