Der Kader füllt sich schrittweise Tag für Tag, der Vorbereitungsplan des Fußball-Regionalligisten MSV Duisburg ist hingegen noch sehr dünn. Aber zumindest steht mittlerweile der erste Testspielgegner der Zebras fest.

Der neue Trainer Dietmar Hirsch trifft am Montag, 17. Juni, erstmals auf seine neue Mannschaft. Der Coach, der vom 1. FC Bocholt kommt, bittet zu ersten Tests, die einen Überblick über den Fitnesszustand der Zebras geben sollen. Am Dienstag, 18. Juni, steht auf der Vereinsanlage an der Westender Straße die erste offizielle Trainingseinheit der Zebras auf dem Programm. Wann und gegen wen die Meidericher ihr erstes Testspiel bestreiten werden, ist noch offen. Fest steht aber mittlerweile, dass der MSV am Samstag, 13. Juli, beim Mittelrheinligisten Bonner SC antreten wird. Anstoß im Sportpark Nord wird um 14 Uhr sein.

Der Bonner SC schloss die vergangene Saison in der Mittelrheinliga mit neun Punkten Rückstand auf Regionalliga-Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel auf dem dritten Tabellenplatz ab. Der BSC war vor zwei Jahren aus der Regionalliga abgestiegen. Die früheren Bundeshauptstädter spielten in der Saison 1975/76 in der damaligen 2. Bundesliga Nord. Der aktuelle Kaderplaner des MSV Duisburg, Chris Schmoldt (41), spielte übrigens in der Jugend für den Bonner SC.

Nicht nur die weiteren Gegner im Rahmen der Vorbereitung sind offen, auch eine Entscheidung, ob der MSV ein Sommertrainingslager beziehen wird, ist noch nicht gefallen. Die Regionalliga-Saison beginnt am Freitag, 26. Juli, mit dem offiziellen Eröffnungsspiel. Der Spielplan soll Anfang Juli erscheinen.

MSV Duisburg hat fast 2000 Dauerkarten verkauft

Viele MSV-Fans haben nach dem Abstieg aus der 3. Liga offenbar wieder Lust auf die Zebras gefunden. Beim Dauerkartenverkauf bewegt sich der MSV deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Bis zum Donnerstag-Mittag hatte der MSV 1887 Jahreskarten verkauft. Im Jahr 2023 hatten die Zebras elf Tage nach dem Verkaufsstart erst 881 Dauertickets abgesetzt.