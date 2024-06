Der personelle Aderlass bei Viktoria Köln wird immer größer. Nun wechselt ein Eigengewächs zum Bundesliga-Aufsteiger.

Geht man nach den bisherigen Kaderbewegungen, dann kommt auf Viktoria Köln eine extrem schwere Spielzeit in der 3. Liga zu. Denn mittlerweile hat der sechste Stammspieler den Verein verlassen.

Torwart Ben Voll schließt sich dem Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli an. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Bolls Vertrag in der Domstadt ging eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter von Viktoria Köln, betont: „Wenn ein Spieler wie er, der über Jahre ein super Rückhalt war und sich so einen Schritt erarbeitet hat, mit der Bitte an uns herantritt, diesen Weg einzuschlagen, ist es für uns selbstverständlich, ihm diesen nicht zu verbauen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Fußballer irgendwann in der höchsten Klasse ankommen möchte - Ben hat das nun geschafft. Deswegen kann ich ihm nur gratulieren und mich für seine Zeit bedanken. Er ist ein toller Mensch, ein super Typ und ein Vorbild auf dem Platz. Deshalb wünsche ich ihm alles Gute und dass er bei St. Pauli den Durchbruch schafft.“

Voll ist ein Eigengewächs der Viktoria, er wechselte in der Jugend vom 1. FC Köln auf die andere Rheinseite. Über die Stationen Alemannia Aachen (U19) und Hansa Rostock ging es für ihn zurück zur Viktoria. Und nun in die Bundesliga, nachdem er in der letzten Spielzeit 32 Partien in der 3. Liga für die Kölner bestritt.

Zahlreiche Abgänge also in Köln, auf der anderen Seite standen demgegenüber bisher nur die Zugänge Robin Velasco (VfB Lübeck) und Kevin Pytlik (Wuppertaler SV). Zudem wurden drei U19-Spieler in den Profikader befördert.

Am Donnerstag hat die Viktoria nun mit Dudu einen neuen Schlussmann präsentiert. Der 25-jährige Deutsch-Brasilianer kommt von Werder Bremen, wo er in der abgelaufenen Spielzeit neunmal im Bundesliga-Kader stand.

Küsters: „Ich freue mich riesig, dass der Transfer mit Dudu geklappt hat. Er hat die vergangenen fünf Jahre bei Werder Bremen auf höchstem Niveau trainiert und bewiesen, dass er auch selbst dieses Niveau hat. Er muss nun spielen und den nächsten Schritt machen. Wir sind ein Verein, der ihm genau diese Spielzeit bieten kann. Er passt menschlich als Typ sowie mit seiner Interpretation des Torwartspiels genau zu uns.“

Die Abgänge von Viktoria Köln in der Übersicht

Luca Marseiler (Darmstadt 98), David Philipp (1860 München), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Seok-ju Hong (Schalke II), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Ben Voll (FC St. Pauli), Stefano Russo (Arminia Bielefeld), André Becker, Elias Bördner (beide Ziel unbekannt), Tobias Anselm (Nach Leihe zurück zum LASK)