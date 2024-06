Auf eine historische Strafe folgte beim SC Preußen Münster eine Hilfsaktion der eigenen Fans.

Im September 2023 gab es für den damaligen Drittligisten das Highlight im DFB-Pokal gegen de Rekordmeister FC Bayern München. Live im TV, das Stadion natürlich ausverkauft.

Doch kurz vor Spielbeginn kam es leider in der Ostkurve zum massiven Einsatz von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern, die Partie konnte erst mit Verspätung angepfiffen werden. Die Antwort vom DFB kam im November 2023. Es setzte eine Rekordstrafe für den Doppelaufsteiger, der in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auflaufen wird.

106.950 Euro musste der SCP berappen für das Fehlverhalten einiger Anhänger - noch nie kassierte der Klub in seiner Historie eine höhere Strafe.

„Gerade die schwierigen Jahre in der Regionalliga haben gezeigt, dass unsere Fans mit uns alle Höhen und Tiefen meistern und unabhängig von der Ligazugehörigkeit bedingungslos hinter dem Klub und der Mannschaft stehen. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, können aber auch vor diesem Hintergrund die Ereignisse in Essen und gegen die Bayern nicht tolerieren, weil sie unseren Sportclub vor allem finanziell sehr stark belasten“, sagt der damalige Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer, der in der neuen Saison zu Werder Bremen wechselt.

Nach dem Frust gab es allerdings eine Reaktion von Teilen der Anhängerschaft, die klasse ist. Denn die Fangemeinschaft des Zweitliga-Aufsteigers hat in den vergangenen Monaten verschiedenen Aktionen durchgeführt, um die Preußen bezüglich dieser DFB-Strafe zu unterstützen. 21.906 Euro kamen so zusammen, die Julius Holdschlag (Fangemeinschaft) und Sven Scholz (Fanmagazin nullsechs.de) stellvertretend für alle Spenderinnen und Spender nun an Präsidiumsmitglied Burkhard Brüx übergeben haben.

Wie der Klub mitteilte, gab es neben vielen Einzelspenden von Fans und Unterstützern des Vereins aus allen Bereichen des Stadions beispielsweise eine große Poster-Verkaufsaktion oder den traditionellen Weihnachtsmarkt der Fangemeinschaft, dessen Erlöse diesmal in den Spendentopf flossen. Zum Abschluss haben die Fangemeinschaft mit „Leeze Bikes“ aus Havixbeck ein hochwertiges Gravel-Bike im eigens gestalteten Preußen-Design versteigert. Allein das brachte noch einmal 1.916 Euro.