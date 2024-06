Beim FC Viktoria Köln schreitet der große Umbruch voran. Denn der Etat muss runter, ab dem 1. Juli 2026 muss der Verein ohne Gelder des verstorbenen Mäzen Franz-Josef Wernze auskommen.

Dass der FC Viktoria Köln in der 3. Liga seinen Etat herunterfahren muss, ist in der Branche bekannt. Die Viktorianer müssen mit dem bis in die Saison 2025/2026 garantierten Geld des verstorbenen Mäzens Franz-Josef Wernze so wirtschaften, dass sie ab dem 1. Juli 2026 dann auf eigenen Beinen stehen - ohne das hinterlassene Wernze-Geld.

Heißt: Sportchef Stephan Küsters und Co. müssen in Zukunft eher kleckern statt klotzen. Und das tut die Viktoria auch. Da langt ein Blick - siehe Infobox - auf die Zugangs- und Abgangsliste.

Jüngst verabschiedete sich Ben Voll, die bisherige Nummer eins des Drittligisten, Richtung Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli - RevierSport berichtete. Einen Nachfolger haben die Kölner schon gefunden. Dieser kommt von einem Bundesliga-Klub.

Der 1,96 Meter Eduardo Dos Santos Haesler, kurz "Dudu" wie der Torwart gerufen wird, wechselt vom SV Werder Bremen nach Köln-Höhenberg.

Zugänge: Dudu (Werder Bremen), Robin Velasco (VfB Lübeck), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Said El Mala, Malek El Mala, Zoumana Keita (beide alle U19), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert, war ausgeliehen) Abgänge: Ben Voll (FC St. Pauli), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Stefano Russo (Arminia Bielefeld), Andre Becker, Elias Bördner (beide Ziel unbekannt), Tobias Anselm (LASK Linz, war ausgeliehen)

"Ich freue mich riesig, dass der Transfer mit Dudu geklappt hat. Er hat die vergangenen fünf Jahre bei Werder Bremen auf höchstem Niveau trainiert und bewiesen, dass er auch selbst dieses Niveau hat. Er muss nun spielen und den nächsten Schritt machen. Wir sind ein Verein, der ihm genau diese Spielzeit bieten kann. Er passt menschlich als Typ sowie mit seiner Interpretation des Torwartspiels genau zu uns", erklärt Küsters.

Viktoria Köln: Neuer Torwart war im Nachwuchs von RWE und MSV aktiv

Der Deutsch-Brasilianer Dudu stammt aus Duisburg und hat auch im Nachwuchs des MSV gespielt. Das war in der Zeit von 2014 bis 2018. Weitere Juniorenstationen waren: DSV Königswinter, FC Hennef 05 ( bi 2010), Borussia Mönchengladbach (2010 bis 2012), Rot-Weiss Essen (2012/2013), 1. FC Mönchengladbach (2013/2014) und schließlich die vier Jahre in Duisburg, bevor es im Sommer 2018 zum SV Werder Bremen ging.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Dudu, der in Bremen mit einem Profivertrag ausgestattet war, 15 Mal für die U23 des SVW auf dem Platz. Dabei gewann sein Team jedes einzelne Spiel. In der Saison 2021/22 war der Keeper zum dänischen Top-Klub FC Nordsjaelland ausgeliehen und konnte dort weitere Erfahrungen sammeln.

"Der Wechsel zu Viktoria Köln und der Schritt in die 3. Liga ist genau der richtige für mich. Es ist eine Chance, mich bei einem traditionellen Verein mit Spielzeit weiterzuentwickeln", sagt Dudu und ergänzt: "Die Zeit in Bremen hat mich sehr geprägt. Ich hatte dort die Möglichkeit, tagtäglich auf höchstem Niveau zu trainieren. So konnte ich meine ersten Erfahrungen im Profi-Fußball sammeln. Jetzt freue ich mich auf die neue Saison und will der Mannschaft ein guter Rückhalt sein."