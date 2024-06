Bisher steht noch kein Profieinsatz in der Vita von VfL-Keeper Niclas Thiede. Er hofft, dass sich das in der neuen Saison ändert.

Im Sommer 2023 wechselte Torwart Niclas Thiede vom Drittligisten SC Verl zum VfL Bochum. Auf seinen ersten Einsatz in der Fußball-Bundesliga wartet er noch. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2027 - in der neuen Saison wird im Tor des VfL viel passieren. Wir sprachen mit ihm über das letzte Jahr und seine Erwartungen an die neue Spielzeit.

Niclas Thiede, Sie machen derzeit Urlaub auf Fuerteventura, warum haben Sie dieses Ziel gewählt?

Wir haben mit unserer Familie im letzten Jahr hier ein Haus gekauft. Seitdem nutzen wir das als Ferienziel für uns. Ich bin aktuell mit meinem besten Freund hier, die Familie reist in den nächsten Wochen nach. Das wird sicher auch in den nächsten Jahren immer wieder der Fall sein. Zuvor habe ich immer Österreich als Ziel gewählt, weil ich gerne in den Bergen bin.

Mit ein wenig Abstand: Wie denken Sie an die Relegations-Partien gegen Fortuna Düsseldorf zurück?

Das war ein emotionales Auf und Ab. Ich spreche mich natürlich auch nicht davon frei, dass ich nach dem 0:3 in der ersten Partie gedacht habe, dass es jetzt sehr, sehr, sehr schwierig wird. Der letzte Funken Hoffnung war da, nachdem wir es geschafft haben, gab es unfassbare Emotionen, die ich so noch nicht erlebt habe.

Sie sind im Sommer sehr ambitioniert vom SC Verl zum VfL gewechselt, war der persönliche Saisonverlauf für Sie daher ernüchternd?

Ich bin immer sehr ambitioniert bei dem, was ich tue. Ich bin nach Bochum gewechselt, um auch hier meine Fußstapfen zu hinterlassen. Dass ich das in der abgelaufenen Saison nicht geschafft habe, liegt auch daran, dass ich die eine oder andere Verletzung hatte. Daher war es sehr ernüchternd. Trotzdem konnte ich zeigen, dass ich zurecht geholt wurde. Darauf baue ich auf. In der neuen Saison ist mein Ziel, den Stand zu festigen und zu zeigen, dass es kein Fehler war, mich zu holen.

Sie mussten auch verletzt einige Wochen passen. Kam die Blessur zum falschen Zeitpunkt?

Für eine Blessur gibt es nie einen guten Zeitpunkt. Aber die Woche, in der das passierte, war wirklich schlecht. Ich habe mich davon jetzt erholt und es geht weiter.

Jetzt werden die Karten auf der Torhüterposition neu gemischt. Andreas Luthe und Michael Esser beenden ihre Karriere, Manuel Riemanns Verbleib ist eher unwahrscheinlich. Wird das die Chance für Sie?

Ob Manuel wieder dabei sein wird oder ob ein neuer Torwart kommt, das spielt keine Rolle für mich. Ich will meine Leistung zeigen und dann entscheidet der Trainer, wer spielt. Eine Chance besteht immer in der Vorbereitung, hier werden die Karten neu gemischt. Am Ende spielt der, wo der Trainer das Gefühl hat, dass er der richtige ist.

Inzwischen hat der VfL einen neuen Trainer. Was wissen Sie schon über ihn?

Ich hab mich ein bisschen informiert, ich hab die Vorstellung gesehen. Aber persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt.

Wie sehen die Tage in Ihrem Urlaub aus, damit Sie fit zum Start der Vorbereitung in Bochum sind?

Aktuell steht noch der Spaß im Vordergrund. In der kommenden Woche fangen die Läufe wieder an, derzeit spielen wir meist etwas Fußballtennis am Strand. Es wird aber auch entspannt, um dem Körper eine Pause zu gönnen. cb / gp