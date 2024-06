Neues aus der Regionalliga Südwest und unterschiedliche Gefühlslagen bei zwei Ex-Spielern des Ruhrgebiets. Einer muss sich einen neuen Klub suchen, der andere hat einen gefunden.

Für Felix Weber wird es beim FC Homburg nicht weitergehen. Das teilte der Südwest-Regionalligist am Donnerstag, 6. Juni, mit. "Der FC 08 Homburg ist nach reiflicher Überlegung zu der Entscheidung gekommen, den auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Felix Weber nicht zu verlängern und sich auf der Position neu zu orientieren. Somit wird der 29-Jährige die Grün-Weißen nach nur einem Jahr verlassen", schreibt der Klub.

Genauer gingen die Saarländer nicht auf die Gründe ein. Durch einen Syndesmosebandriss sowie zuletzt eine Schulterverletzung musste Weber innerhalb der Saison allerdings zweimal verletzungsbedingt pausieren.

Weber wechselte im vergangenen Sommer von der SpVgg Bayreuth nach Homburg. Zuvor spielte der gebürtige Bayer unter anderem für 1860 München und Rot-Weiss Essen. Bei RWE stand Weber in der Saison 2020/21 unter Vertrag, absolvierte sieben Spiele.

Für den FCH machte der Abwehrspieler, der die Mannschaft nach der Verletzung von Mart Ristl den Großteil der Saison als Kapitän anführte, 24 Pflichtspiele.

Ex-Duisburger Tomic aus Freiberg nach Stuttgart

Weiter südlich hat der ehemalige Duisburger David Tomic dagegen einen neuen Klub gefunden. Tomic, der in der Saison 2020/21 19 Spiele für den MSV Duisburg absolvierte, wird ab sofort für die Stuttgarter Kickers auflaufen.

"Wir freuen uns, dass sich David für uns entschieden hat. Er ist ein sehr variabler Offensivspieler mit viel Tempo, der stark im eins gegen eins ist und auch hervorragende Standards schlägt", begrüßte Kickers-Sportdirektor Marc Stein den Neuzugang.

Der 26-jährige Tomic ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften bis zur ersten Mannschaft und war ein Jahr bei den Profis aktiv. Von dort wechselte er zum VfB Stuttgart. Weitere Vereine waren eben der MSV Duisburg, mit dem er in der 3. Liga spielte, die SG Sonnenhof Großaspach und der SGV Freiberg. Vom Ligakonkurrenten geht es nun also zu den Kickers.

"Man konnte in der vergangenen Saison sehen, was mit der Mannschaft und mit Hilfe der Fans alles möglich ist. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", kommentierte Tomic seine neue Aufgabe.