Der Austragungsort für den Supercup sorgt in Stuttgart für Ärger und es gibt eine Neuerung in der 2. Bundesliga.

In einer Sitzung hat die DFL nun einige Rahmendaten für die kommenden Saison in der Bundesliga und der 2. Bundesliga veröffentlicht.

Supercup: Der findet am Samstag (17. August) in Leverkusen statt. Im Supercup treffen der Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen und der Vizemeister VfB Stuttgart aufeinander. Das Spiel wird live bei SAT.1 und Sky übertragen, der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr. In Stuttgart kam die Meldung gar nicht gut an, dass die Partie ein Heimspiel für Leverkusen wird.

Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle betonte: "Die Entscheidung des DFL-Präsidiums, den Supercup nicht in einem der modernsten Stadien Deutschlands mit dem im Vergleich doppelten Fassungsvermögen von 60.000 Plätzen auszutragen und diesen Wettbewerb dadurch mehr Fußballfans zugänglich zu machen, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung. Stuttgart und der VfB hätten diese Wertschätzung verdient gehabt."

DFB-Pokal: Die Partien der ersten DFB-Pokal-Runde (16.–19. August 2024) mit Beteiligung der beiden Supercup-Teilnehmer sind auf den 27. und 28. August 2024 terminiert.

Spielpläne: Die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Bundesliga wird die DFL voraussichtlich am 4. Juli veröffentlichen, dann steht auch fest, gegen wen Bayer 04 Leverkusen die Saison eröffnet.

Neuerungen in der 2. Bundesliga: Die 2. Bundesliga startet wie gewohnt zwei Wochen vor dem DFB-Pokal – diesmal in seine 50. Saison. Erstmals wird 2024/25 die Torlinientechnik auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen.

Transferfenster: Das endet in diesem Sommer früher. Die Klubs können vom 1. Juli bis zum 30. August Transfers tätigen. Auf diesen Termin haben sich die großen europäischen Ligen verständigt. In Deutschland sind Transfers an diesem Tag bis 20 Uhr möglich. Das Wintertransferfenster wird vom 1. Januar 2025 bis 3. Februar um 20 Uhr geöffnet sein.