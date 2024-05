Sportlich war die Saison für den FC Schalke 04 mehr als enttäuschend. Dennoch stellten die Knappen in den vergangenen 17 Heimspielen einen neuen Weltrekord auf.

Das hatte sich der Hamburger SV sicher anders vorgestellt. Nicht nur, dass der Aufstieg zum siebten Mal in Folge knapp verpasst wurde. Auch seinen erst in der vergangenen Saison aufgestellten Rekord ist der HSV schon wieder los. Denn den hat jetzt der FC Schalke 04.

40.000 Dauerkarten verkauft, die für die Heimspiele zur Verfügung stehenden Tageskarten in Windeseile verkauft. Mit tausenden Anhängern die Auswärtsspiele besucht. Schalkes Fans haben wirklich alles getan, was sie konnten, um ihr Team in dieser schrecklichen Saison zu unterstützen.

Und ziemlich schnell war klar: Diese Hingabe läuft auf einen neuen Weltrekord hinaus. Denn noch nie besuchten so viele Fans im Durchschnitt die Heimspiele eines Zweitligisten weltweit wie die S04-Fans in dieser Saison. Und hier kommt der HSV ins Spiel. Denn die Norddeutschen hatten diesen Rekord erst in der vergangenen Saison aufgestellt. Noch nie hatte ein Fußballverein, der in der zweithöchsten Klasse seines Landes spielt, zuvor einen Zuschauerschnitt von mehr als 53.470 Besuchern.

Diese Marke haben die Schalker in dieser Saison pulverisiert. Denn die Knappen begrüßten in den vergangenen 17 Heimspielen im Durschschnitt 61.502 Zuschauer in der Arena. Eine satte Steigerung um mehr als 8.000 Fans. Das lag auch daran, dass auch die Auswärtsbereiche oft ausgebucht waren. Hansa Rostock kam zum Beispiel am Wochenende mit 5.734 Fans nach Gelsenkirchen.

Mit diesem Zuschauerschnitt wäre Schalke in der Bundesliga übrigens auf dem dritten Platz gelandet - hinter Borussia Dortmund und Bayern München, die beide weitaus größere Stadien haben. Genau deshalb wird es auch schwer für Schalke, diesen Höchstwert in der 2. Liga nochmal zu toppen.

Theoretisch stünden zwar 62.278 Plätze zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen werden aber oft die Sitzplätze direkt neben der Gästetribüne nicht belegt. So auch gegen Hansa Rostock. Zum Vergleich: In der letzten Bundesligasaison hatte Schalke mit durchschnittlich 61.133 einen ähnlichen Wert. Viel mehr geht also nicht. Die Auslastung lag ohnehin in dieser Saison bei 99 Prozent.

Es könnte also ein Rekord werden, der nun ziemlich lange Bestand hat. Denn zumindest in der deutschen 2. Liga gibt es mit Hertha BSC nur einen Verein, der mit dem Olympiastadion ein größeres Stadion als Schalke hat. In dieser Saison lag Hertha BSC mit 50.970 Fans in der Zuschauertabelle auf dem dritten Rang. Die Stadionauslastung lag bei 68 Prozent.

Hier wäre also noch Potenzial, allerdings ist das Zuschauerinteresse an der Alten Dame sehr schwankend. Auf dem zweiten Rang liegt erwartungsgemäß der HSV mit 55.908 Besuchern im Schnitt. Das entspricht bei aktuell 16 absolvierten Heimspielen einer Auslastung von 98 Prozent.