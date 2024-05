Der VfL Bochum kämpft gegen Fortuna Düsseldorf um die Bundesliga. Das Hinspiel steigt heute um 20:30 Uhr. Der Liveticker zum Mitlesen.

So unerwartet der VfL Bochum am 34. Spieltag doch noch in die Relegation gerutscht ist, so schnell muss er sich jetzt dem Zweitliga-Vertreter Fortuna Düsseldorf stellen. Am Donnerstag (23. Mai, 20.30 Uhr) steigt das Hinspiel im Vonovia Ruhrstadion.

Nächster Paukenschlag beim VfL: Der Bundesligist beginnt ohne seinen langjährigen Kapitän Anthony Losilla (38) das Relegations-Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Der seit 2014 immer gesetzte Anführer sitzt nur auf der Bank – und zwar „aus sportlichen Gründen“, erklärten VfL-Verantwortliche gegenüber dieser Redaktion.

Losilla hatte sich am Dienstag kritisch über die Aussortierung vom langjährigen Torwart Manuel Riemann, mit dem er befreundet ist, geäußert. Dies aber ist nicht der Grund für seine Reservistenrolle im so wichtigen ersten Entscheidungsspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Für Losilla beginnt Matus Bero, zudem komplettieren Kevin Stöger, der die Kapitänsbinde übernimmt, und Patrick Osterhage das Mittelfeldzentrum.

Im Vergleich zum 1:4-Debakel in Bremen gibt es drei weitere Wechsel in der Startelf. Dass Torwart Andreas Luthe zum Abschluss seiner Karriere für den aus dem Kader geschmissenen Manuel Riemann parieren wird, hatte Trainer Heiko Butscher bereits zu Wochenbeginn erklärt. Zudem legte er sich auf Felix Passlack als Rechtsverteidiger fest. Der 25-Jährige ersetzt in der Startelf den zuletzt verunsicherten 20-jährigen Tim Oermann, der gar nicht zum Kader zählt.

VfL Bochum: Luthe - Passlack, Ordets, Keven Schlotterbeck, Bernardo -Osterhage, Bero - Asano, Stöger, Wittek - Philipp Hofmann. - Trainer: Butscher. Luthe - Passlack, Ordets, Keven Schlotterbeck, Bernardo -Osterhage, Bero - Asano, Stöger, Wittek - Philipp Hofmann. - Trainer: Butscher. Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Oberdorf, Iyoha - Sobottka, Engelhardt - Klaus, Tanaka, Tzolis - Vermeij. - Trainer: Thioune Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) Zuschauer: 26.000 (ausverkauft)

Passlack hatte gegen Leverkusen früh die Rote Karte gesehen, wurde nach einem erfolgreichen VfL-Einspruch gegen die ursprüngliche Sperre aber nur für ein Spiel, das in Bremen (1:4), gesperrt. Er dürfte es oft mit Düsseldorfs Topstürmer Cristos Tzolis zu tun bekommen, der über die linke Seite angreift im Düsseldorfer 4-2-3-1 oder 4-1-4-1.

VfL drohen fünf Gelbsperren fürs Rückspiel

Die Viererkette des VfL komplettieren wie gehabt Ivan Ordets und Keven Schlotterbeck innen sowie Bernardo auf der linken Seite. Alle drei würden bei einer Gelben Karte im Rückspiel gesperrt fehlen, ebenso wie Maxi Wittek und Moritz Broschinski (beide je vier Gelbe Karten).

Größere Fragezeichen gab es vorab auch im Angriff. Heiko Butscher entschied sich für Stoßstürmer Philipp Hofmann sowie die Außen Maxi Wittek und Takuma Asano. Christopher Antwi-Adjei und Moritz Broschinski, der in Bremen startete, sitzen auf der Bank.

Wittek hatte in den letzten Wochen vor dem Bremen-Spiel überzeugt, Asano soll für das nötige Tempo sorgen, wobei der Japaner zuletzt formschwach war. Auf der Bank sitzen beim VfL Niclas Thiede (Tor) sowie Cristian Gamboa, Noah Loosli, Anthony Losilla, Lukas Daschner, Moritz Broschinski, Christopher Antwi-Adjei und Goncalo Paciencia. Erhan Masovic fehlt erkrankt.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune hatte im unbedeutenden letzten Saisonspiel gegen Magdeburg viele Stammkräfte geschont. Er legt mit folgender Startelf los, die überwiegend beim 1:1 in Kiel am vorletzten Spieltag aktiv war.