Nach dem sicheren Aufstieg sichern sich die Sportfreunde Lotte den zweiten Neuzugang. Der Torhüter kommt von einem Regionalliga-Absteiger.

Für den SV Lippstadt hat es in dieser Spielzeit nicht zum Klassenerhalt gereicht. Zwar gibt es noch minimale Chancen, auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga West am Ball zu sein, sportlich stiegen die Lippstädter mit 33 Zählern nach fünf Jahren allerdings in die Oberliga ab.

Den umgekehrten Weg gehen die Sportfreunde Lotte, die am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Sieg in Schermbeck die Rückkehr in die Viertklassigkeit feierten. Zur neuen Saison bedienen sich die Sportfreunde beim SVL.

Mit Steffen Westphal holt sich der Klub Regionalliga-Erfahrung ans Lotter Kreuz. In der abgelaufenen Saison war der Torhüter die Nummer Eins in Lippstadt und spielte 29 Partien. In insgesamt 38 Spielen in der Regionalliga spielte der 25-Jährige zehn Mal zu Null.

Dazu kommen 26 Einsätze in der Oberliga Westfalen. Sein Debüt in der Regionalliga gab er 2021/22 für Preußen Münster, in der Jugend spielte er bei Arminia Bielefeld.

"Steffen kenne ich schon aus seiner Zeit bei Preußen Münster. Er spielt konstant auf gutem Niveau. Dementsprechend wird er uns definitiv verstärken", beschreibt Trainer Fabian Lübbers seinen neuen Schützling, der nach Angreifer Kevin Schacht, der von Noch-Ligarivale Preußen Münster II kommt, der zweite externe Neuzugang des Aufsteigers ist. In der Saison 2021/22 schnürten die beiden gemeinsam die Schuhe bei der Münsteraner Reserve.

Auch der neue Lotter Keeper selbst freut sich auf seine neue Aufgabe. „Ich möchte meine Erfahrung aus der Regionalliga hier mit einbringen. Ein paar Spieler kenne ich bereits aus meiner Jugend“, erklärt Westphal.

Neben den externen Zugängen halten die Sportfreunde zur neuen Saison sicher die acht Spieler Laurenz Beckemeyer, Nico Lübke, Johannes Sabah, Jeff Amoah Mensah, Leonel Brodersen, Philip Fontein, Burinyuy Nyuydine und Yassin Ibrahim.

Sportfreunde Lotte Kader 2024/25:

Tor: Laurenz Beckemeyer, Steffen Westphal (SV Lippstadt).

Abwehr: Nico Lübke, Johannes Sabah, Jeff Amoah Mensah, Leonel Brodersen.

Mittelfeld: Philip Fontein

Angriff: Burinyuy Nyuydine, Yassin Ibrahim, Kevin Schacht.