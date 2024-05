Der Schalker Fan-Club Verband sammelt Spenden für die gute Sache. Aber die Resonanz war bislang dürftig. Woran liegt das? Und wie kann man das ändern?

Schalke-Fans, so seid ihr? Im November des vergangenen Jahres hatte der Schalker Fan-Club Verband (SFCV) zusammen mit der Stiftung Schalke hilft! eine tolle Idee.

Vor dem Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück sammelte die Schalker Fanorganisation an der Arena unter dem Motto "Gemeinsam solidarisch" Lebensmittelspenden für die Gelsenkirchener Tafel. Da die Ausbeute aber sehr überschaubar war, entschloss sich Melanie Illburger vom SFCV dazu, die Aktion zu verstetigen.

Seitdem sammeln die S04-Fans an jedem Heimspieltag Lebensmittelspenden in Form von Dosen für die Tafel. Die Vorsitzende des SFCV träumte davon, dass jeder Fan vielleicht durchschnittlich eine Dose zum Spiel mitbringt. Das hätte bei einem Besuch von 61.500 Fans in der vergangenen Saison mindestens 60.000 Dosen pro Spiel bedeutet. Für jeden einzelnen Fan wäre das ein minimaler Aufwand. In der Gesamtheit aber eine riesige Unterstützung für die Tafel.

Jetzt hat der SFCV die Bilanz für die abgelaufene Spielzeit veröffentlicht. Und die ist ernüchternd. "Dank Euch konnten für weitere 719,68 Euro Lebensmittel gekauft werden und diese mit den an Heimspieltagen abgegebenen Spenden am Clubheim P7 zur Tafel nach Gelsenkirchen gebracht werden", schrieb der SFCV auf seiner Homepage. "Somit haben wir seit dem Start im November 2023 Geldspenden von insgesamt 1.421,59 Euro gesammelt!" Denn bereits im Januar wurde bereits eine Wagenladung Spenden an die Tafel überreicht.

Zusammen mit den abgegebenen Dosen ergab sich ein Warenwert von ungefähr 2.000 Euro - und das bei zehn Heimspielen. "Von den 60.000 Dosen sind wir da tatsächlich weiter ein ganzes Stück entfernt", erklärte Melanie Illburger. "Aber wir machen weiter. Denn der Bedarf in Gelsenkirchen ist weiterhin groß."

Klasse wäre es, wenn wir künftig auch eine Abgabestelle an der Tausend-Freunde-Mauer einrichten könnten Melanie Illburger

Auch Spenden im Wert von 2.000 Euro sind natürlich eine gute Sache. Aber was kann man tun, damit diese künftig auf eine breitere Resonanz trifft? "Wir haben bislang unsere Spenden ausschließlich am Clubheim des SFCV am P7 gesammelt. Klasse wäre es, wenn wir künftig auch eine Abgabestelle an der Tausend-Freunde-Mauer einrichten könnten. Das würde die Aufmerksamkeit natürlich deutlich erhöhen", hofft Illburger. Derzeit sei man da in Abstimmungsgesprächen. Auch eine Abgabemöglichkeit am Busparkplatz P6 wäre sicherlich nicht schlecht.

Aber auch die Geldspende-Summe könnte deutlich erhöht werden. Denn Fans können statt Dosen mitzubringen auch Geld spenden. Schließlich sind alleine dem SFCV knapp 850 eingetragene Fan-Clubs mit mehr als 55.000 Mitgliedern angeschlossen.

Hinzu kommen noch zahlreiche nicht eingetragene Fan-Clubs und andere Fanorganisationen. "Wir kaufen für jeden Euro in Abstimmung mit der Tafel, was dort gerade benötigt wird für die Menschen in Gelsenkirchen", verspricht Illburger. Engagement, das wahrlich in der neuen Saison mehr Unterstützung verdient hätte.