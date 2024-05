Hertha BSC hat den ersten Zugang für die Saison 2024/2025 präsentiert. Es ist ein ehemaliger Schalker, der in der abgelaufenen Saison für Magdeburg spielte.

Der erste Neuzugang der Berliner für die Saison 2024/25 ist fix: Luca Schuler kommt vom 1. FC Magdeburg zum Hauptstadtklub Hertha BSC.

Der Angreifer hat sich nach dem Auslaufen seines Vertrages an der Elbe bis 2027 an die Alte Dame gebunden. "Luca besitzt die perfekte Statur für einen Stürmer. Tempo, Torinstinkt und eine sehr gute Mentalität zeichnen ihn aus. Er besitzt zudem ein hohes Entwicklungspotential", freut sich Sportdirektor Benjamin Weber über die Verpflichtung des 1,90-Meter-Mannes.

Der 25-Jährige zeigt sich ebenfalls glücklich: "Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Als ich gehört habe, dass sich Hertha gemeldet hat, war das Grinsen riesig. Es ist ein toller Verein und eine geile Stadt. Es gibt ganz viele Gründe, weshalb ich große Lust auf diese Aufgabe habe", betont der Neu-Herthaner.

Der Rechtsfuß, der aus Neustadt an der Weinstraße stammt, feierte in der Spielzeit 2020/21 sein Profidebüt im Dress des FC Schalke 04. Für die Königsblauen stand Schuler zwei Mal in der Bundesliga auf dem Rasen. Für die Reserve des FC Schalke spielte er 39 Mal in der Regionalliga West und traf dabei zwölfmal ins Schwarze.

Der 25-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2021 vom FC Schalke 04 II nach Magdeburg. In seiner ersten Saison stieg er prompt mit dem Klub in die 2. Bundesliga auf und steuerte in 32 Drittligapartien zwölf Tore und drei Vorlagen bei. In den vergangenen beiden Jahren gelang ihm mit dem FCM jeweils der Zweitliga-Klassenerhalt, Schuler verbuchte 40 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse (sieben Tore, eine Vorlage). Hinzu kamen drei Partien im DFB-Pokal (ein Tor).

Zuletzt wurde auch immer wieder darüber spekuliert, ob auch Schulers bisheriger Mannschaftskollege Baris Atik mit nach Berlin wechselt. Doch der 29-Jährige, der in der letzten Saison vier Tore erzielte und zehn weitere Treffer vorbereitete, wird wohl in Magdeburg bleiben.