Taycan Etcibasi wechselte erst im Winter vom FC Schalke 04 zurück zu Borussia Dortmund . Im Finale um die Deutsche Meisterschaft hat er bewiesen, warum der BVB ihn unbedingt haben wollte.

Erst im Winter wechselte Taycan Etcibasi vom FC Schalke 04 zu Borussia Dortmund. Obwohl die Königsblauen versucht haben, ihn zum Bleiben zu bewegen, wollte der talentierte Offensivspieler seinen Weg nicht in der Knappenschmiede, sondern beim BVB fortsetzen. Am Sonntag ebnete er seinem neuen und alten Verein den Weg zur Deutschen Meisterschaft.

Denn in Dortmund hatte er bereits bis zu seinem Wechsel nach Gelsenkirchen gespielt. Am Sonntag konnten sich die Schalker ein Bild davon machen, warum der BVB Etcibasi unbedingt zurückholen wollte. In der siebten Minute der Nachspielzeit drang Etcibasi, der in der zweiten Halbzeit ins Spiel kam, eng mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der BVB in der letzten Sekunde zum 2:2 und rettete sich so in die Verlängerung.

"War das die 7. Minute der Nachspielzeit? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Es zeigt, dass die Mannschaft immer an sich glaubt", sagte BVB U17-Trainer Marco Lehmann nach dem Spiel mit heiserer Stimme. "Und ich möchte da auch noch einmal Taycan Etcibasi erwähnen", gab es für den U17-Nationalspieler ein Sonderlob. "Der Junge ist zu uns gekommen im Winter nach einer langen Verletzung und ist natürlich ungeduldig, wie alle Jungs. Er war mit seiner Rolle in den Halbfinalspielen nicht so zufrieden. Aber wir haben ihm gesagt: "Du kommst aus einer dreimonatigen Verletzungspause und es wird der Moment kommen und dann werden wir dich brauchen."

Das gelte auch für Jan-Luca Riedl, der in der 121. Minute den 3:2-Siegtreffer erzielte. Aber zurück zu Etcibasi: "Wie Taycan den Elfmeter rausholt, da hat man dann seine Qualität gesehen. Er ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler. Und da sind wir ab dem Sommer froh, dass wir ihn haben, wenn er gesund ist. Und gegen Leverkusen waren wir es auch." Denn Etcibasi kann noch ein Jahr in der U17 spielen. "Das war eine tolle Einzelleistung", lobte auch der designierte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken.

Mit dem S04 ist Etcibasi im vergangenen Jahr im Halbfinale um die Deutsche-U17-Meisterschaft noch an Arminia Bielefeld gescheitert. Mit dem BVB hat es nun geklappt.