Marvin Obuz wird dem 1. FC Köln nach seiner Verletzung bis Ende Juli fehlen.

Der 1. FC Köln muss in der Sommervorbereitung weite Teile ohne Marvin Obuz auskommen. Der Leihspieler, der zuletzt an Drittligist Rot-Weiss Essen ausgeliehen war, fällt mit einem Muskelbündelriss noch lange aus.

Die Verletzung passierte an der Stelle, an der sich der Offensivspieler schon vorher verletzte. Mit einem Muskelfaserriss fiel er bei RWE zum Ende der Saison einige Wochen aus, dann das Comeback, was am 18. Mai im letzten Saisonspiel beim VfB Lübeck nach 31 Minuten beendet war.

Bedeutet: Ab diesem Zeitraum sind es locker neun Wochen, die Obuz nicht zur Verfügung steht. Vermutlich Ende Juli ist mit einem Comeback zu rechnen.

Dann wird Obuz auch in das Duell mit Jan Thielmann gehen. Der 22-Jährige soll einer von sieben FC-Akteuren sein, der nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga eine Ausstiegsklausel hätte ziehen können.

Es spricht für Jan und seine hohe Identifikation mit dem FC, dass er sich sehr schnell und mit aller Überzeugung für einen Verbleib beim FC ausgesprochen hat Christian Keller

Doch nun hat sich der Offensivspieler für einen Verbleib in Köln, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, entschieden. In einer Vereinsmitteilung sagte Thielmann: "Die Enttäuschung über den Abstieg sitzt immer noch tief. Gerade deshalb war es mir wichtig, schnell Klarheit für die neue Saison zu haben. Ich habe vorhandene Anfragen bewusst in den Hintergrund geschoben, um gegenüber dem FC schnell ein klares Bekenntnis abzugeben. Nach dieser negativen Spielzeit muss alles getan werden, damit der FC mit seinen überragenden Fans wieder positiven Zeiten entgegenblicken kann. Das sehe ich als unsere dringende Aufgabe und ich werde dafür in jedem Augenblick 100 Prozent geben."

Worte, die FC-Geschäftsführer Christian Keller freuen, ist es doch das zweite positive Zeichen nach der Verlängerung von Mark Uth. Keller: "Es spricht für Jan und seine hohe Identifikation mit dem FC, dass er sich sehr schnell und mit aller Überzeugung für einen Verbleib beim FC ausgesprochen hat. In der neuen Spielzeit werden wir genau diese hohe Identifikation und Überzeugung auf dem Platz brauchen, um wieder erfolgreichen Fußball zu spielen. Jan wird einer der Jungs sein, die dabei vorangehen.“