Das, was der FC Viktoria Köln seit Jahren im Übergang zwischen U19-Mannschaft und Profiteam macht, ist im deutschen Profifußball wohl einmalig.

Ein Etat für die Profimannschaft, der bei rund 3,5 Millionen Euro liegt und trotzdem spielt der FC Viktoria Köln im Drittliga-Aufstiegsrennen eine Rolle.

Mannschaften wie Ingolstadt, Rostock, Sandhausen, Osnabrück, Essen, Mannheim und Co. verfügen teilweise über doppelt so hohe finanzielle Mittel wie die Höhenberger, stecken aber zum Teil in ganz anderen Tabellenregionen.

Die Arbeit der letzten Jahre der Viktoria-Verantwortlichen um Trainer Olaf Janßen, Sportchef Stephan Küsters und Sportvorstand Franz Wundelrich ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Die Viktoria-Chefetage hat nach dem Tod von Mäzen Franz-Josef Wernze aus der Not eine Tugend gemacht, die im deutschen Profifußball wohl ihresgleichen sucht.

Janßen betonte dies noch einmal nach dem 1:0-Sieg über Rot-Weiss Essen und hielt der Öffentlichkeit folgendes vor Augen. Janßen: "23 Profis in meiner Amtszeit aus dem NLZ. Das ist eine klare Philosophie. Da wird an einer Linie gezogen."

Was für eine Bilanz: 23 NLZ-Spieler erhielten in den letzten viereinhalb Jahren unter Coach Janßen einen Profivertrag. Das ist eine wahnsinnige Ausbeute.

Sportchef Küsters ergänzt in diesem Zusammenhang: "Wir sind eine kleine, aber dafür extrem fleißige Viktoria-Familie. Und an dieser Stelle darf auf gar keinen Fall unser Chefscout Valentin Schäfer vergessen werden. Valentin leistet seit Jahren eine brutal gute Arbeit. Und hat ein super Auge für Talente."

Sein Körper mit 19 Jahren ist einfach verrückt. Wahnsinn. Er hat eine Geschwindigkeit, die brutal ist. Den kannst du eigentlich nicht überholen, das geht gar nicht. Da kommst du kaum vorbei. Das sind schon Skills, die sind außergewöhnlich. Bis jetzt war das nur so, dass der Ball sein Feind war. Janßen über Keita

Und, wie gut einige Jungs sind, zeigten zwei dieser Viktoria-Juwele gegen Rot-Weiss Essen. In der Abwehr stand der 19-jährige Zoumana Keita seinen Mann. Und der gleichaltrige Malek El Mala avancierte nach seiner Einwechselung und seinem Siegtor zum Matchwinner.

"Wenn man sieht, wie jetzt ein Zoumana Keita gespielt hat, der 19 Jahre jung ist und um 18.40 Uhr aufgrund des Ramadans das erste Mal an diesem Tag Wasser getrunken hat, dann kann man seine Leistung gar nicht hoch genug bewerten. Wie er das Spiel spielt, wie cool er agiert, das war richtig geil. Und auch Malek El Malas Tor war außergewöhnlich. Auf solche Jungs bin ich besonders stolz. Es ist einfach schön, dass wir jede Herausforderung annehmen. Das macht mir auf den letzten Metern als Trainer von Viktoria Köln sehr viel Spaß und Freude", lobte Janßen.





Der gebürtige Kölner Keita spielte bis zum Sommer 2020 im Nachwuchs des 1. FC Köln und wechselte dann zur Viktoria. Der 1,89-Meter große Innenverteidiger besitzt am Höhenberg einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der Einsatz gegen RWE war erst sein zweiter in der 3. Liga. Sollte er diese Leistung in Zukunft konstant bestätigen, wird die Viktoria noch viel Freude an Keita haben.

Ähnlich sieht es Janßen, der über Keita sagt: "Er ist 19 Jahre alt. Bei unserem Spiel muss er viel mit dem Ball arbeiten und Entscheidungen treffen. Aber wir vertrauen ihm, sonst hätte er ja nicht gespielt. Sein Körper mit 19 Jahren ist einfach verrückt. Wahnsinn. Er hat eine Geschwindigkeit, die brutal ist. Den kannst du eigentlich nicht überholen, das geht gar nicht. Da kommst du kaum vorbei. Das sind schon Skills, die sind außergewöhnlich. Bis jetzt war das nur so, dass der Ball sein Feind war. Daran haben wir und auch die Kollegen vorher im NLZ viel gearbeitet. Wenn es vor dem Spiel bei Zoumana Keita ein Fragzeichen gab, dann hat er daraus ein Ausrufezeichen gemacht. Jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass der Junge ein großes Potential hat."

Malek El Mala war Innenverteidiger. Vor rund zehn Monaten wurde der dann in der U19 zum Stürmer gemacht. Das geht ja eigentlich gar nicht. Dass er dann ein paar Monate später mit seinem Bruder beim 1. FC Köln einen Profivertrag unterschreibt, ist unglaublich. Wahnsinn! Janßen über Malek El Mala

Die Geschichte der El-Mala-Brüder hat es auch in sich. Said - acht Tore, fünf Vorlagen - ist aktuell verletzt. Malek El Mala zeigte gegen Essen, dass in ihm wohl nicht viel weniger Potential als in seinem gehypten Bruder steckt.

Der 58-jährige Janßen, der in seiner Karriere schon viele Talente begleitete, hat für den Arbeitgeber der El Malas auf jeden Fall einen Tipp parat - bezüglich Malek.

"Die El Malas kamen vor zwei Jahren aus Meerbusch zur Viktoria. Sie waren für den U19-Kader bestimmt. Aber da sprechen wir vielleicht von Kaderspielern Nummer 14 und 15. Das war zunächst der Plan mit den Jungs", sagt Janßen.

Er verriet auch: "Malek El Mala war Innenverteidiger. Vor rund zehn Monaten wurde der dann in der U19 zum Stürmer gemacht. Das geht ja eigentlich gar nicht. Dass er dann ein paar Monate später mit seinem Bruder beim 1. FC Köln einen Profivertrag unterschreibt, ist unglaublich. Wahnsinn! Malek hat bei uns leider das Pech, dass vor ihm Lex-Tyger Lobinger und Semih Güler stehen. Das tut mir eigentlich in der Seele weh. Ich hoffe für ihn, den 1. FC Köln und die Viktoria, dass der FC auf die Idee kommt, ihn in der kommenden Saison noch einmal für ein Jahr an die Viktoria auszuleihen. Denn der Junge braucht Spielpraxis. Das ist brutal wichtig, das sieht man ja auch bei seinem Bruder Said, was Spielpraxis bringt."