So langsam nimmt der kommende Regionalliga-Kader des MSV Duisburg Formen an.

Der MSV Duisburg hat seinen vierten externen Zugang vorgestellt. Ein Linksverteidiger kommt zu den Meiderichern.

Can Coskun, zuletzt mit dem Greifswalder FC nur hauchdünn hinter Energie Cottbus am Aufstieg in die 3. Liga gescheitert, wechselt zur neuen Saison 2024/25 zum MSV. Der flexibel einsetzbare Linksfuß kommt zudem mit der Erfahrung von vier Länderspielen für die türkische U19 und U21.

Der 26-Jährige bereitete in der vergangenen Spielzeit in 32 von 34 möglichen Einsätzen für die Hansestädter zwölf Tore vor und erzielte vier Treffer selbst. In seiner fußballerischen Vita stehen vor allem aber auch bereits 97 Drittliga-Spiele für den FSV Zwickau.

Duisburgs sportlicher Leiter Chris Schmoldt betont: „Can hat in Greifswald eine sehr gute Saison gespielt, seine Scorerwerte kommen nicht von ungefähr. Er kann auf der linken Seite alle Positionen spielen, ist total mutig in seiner Spielweise und treibt permanent an. Zudem hat er schon in der 3. Liga gespielt – und in den gemeinsamen Gesprächen keinen Zweifel daran gelassen, dass er dort unbedingt wieder hin möchte - und zwar mit dem MSV!“

Der Spieler selber brennt für die neue Aufgabe: "Für so einen großen Traditionsverein spielen zu dürfen, macht mich stolz, ist aber auch eine große Verpflichtung. Ich hab‘ Bock auf diese Herausforderung. Ich bin dabei!“

Dietmar Hirsch

Genau wie der neue Trainer Dietmar Hirsch, der sich über den vierten externen Zugnag freut: "Mit seinen 26 Jahren ist Can schon sehr erfahren, hat fast 100 Drittliga-Spiele bestritten und ist gerade mit Greifswald Vizemeister in der sehr starken Nord-Ost-Liga geworden. Einer für die linke Bahn, mit ausgeprägten Offensiv-Qualitäten sehr dynamisch, mit hohem Tempo - genau so einen Typen haben wir gesucht. Und was bei ihm wie bei bislang allen Gesprächen rüberkam: Dieses Brennen, diese Vorfreude darauf, mit und für den Spielverein arbeiten zu dürfen.“

Der Kader des MSV Duisburg in der Übersicht

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster), Jan-Simon Symalla (eigene U19), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt),Malek Fakhro (1. FC Bocholt), Can Coskun (Greifswalder FC)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt