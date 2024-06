Nur wenige Tage nach dem Ende der Oberliga-Niederrhein-Saison 2023/2024 folgt eine Nachricht, mit der kaum jemand gerechnet hätte: Der TVD Velbert zieht einen Rückzug in Erwägung.

Der TVD Velbert spielte mit nur sieben Punkten eine erschreckende Rückrunde. Doch am Ende konnte sich die Mannschaft um Kapitän Timo Brauer doch noch in der Oberliga Niederrhein halten. Der TVD hatte einen Punkt mehr auf dem Konto als Adler Union Frintrop.

Neben den Essenern sind auch die Sportfreunde Hamborn und der SV Straelen abgestiegen. Straelen hatte bekanntlich schon während der Saison zurückgezogen. Ein Neuanfang in der Kreisliga A steht dem SVS bevor.

Und das könnte nun auch auf den TVD Velbert zutreffen. Denn wie RevierSport erfuhr, ziehen die Bergischen einen Oberliga-Rückzug in Erwägung.

"Das ist richtig. Aber eine finale Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Wir werden das alles jetzt besprechen", bestätigt Andre Grimmert, langjähriger TVD-Boss und Hauptgeldgeber, gegenüber dieser Redaktion.

Wichtig: Bis zum 10. Juli 2024 muss der TVD eine Mannschaft in der Oberliga melden. Sollte das nicht passieren, dann steht Velbert als erster Absteiger fest und würde in der Saison 2024/2025 nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Ab der Saison 2025/2026 würde der TVD Velbert dann in der Kreisliga A wieder in das Geschehen eingreifen.

Der Geschäftsmann, der neue Hotel-Projekte gestartet hat, verriet auch: "Unser Sportchef Michael Kirschner und ich werden zur neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Uns fehlt einfach die Zeit und die Man-Power im Verein. Ich werde den Verein finanziell aber weiter unterstützen, nur nicht mehr aktiv mitwirken." Was das für den TVD Velbert, der seit 2019/2020 Oberligist ist, bedeutet, steht noch nicht fest.

Punkt eins ist, dass wir sportlich abgestiegen sind. Nur das zählt. Aber, klar: Sollte Velbert letztendlich zurückziehen, werden sie von uns keine Dankeskarte erhalten Marcel Cornelissen

Fakt ist aber, dass auch bei einem Rückzug der Velberter in eine tiefere Spielklasse Adler Union Frintrop nicht davon profitieren würde. Der Abstieg der Essener ist besiegelt. "Die Velberter hätte am letzten Spieltag bis 24 Uhr Zeit gehabt, einen Rückzug beim Verband zu melden. Nur dann wären wir der Profiteur gewesen. Aber wir wollen uns gar nicht beschweren. Punkt eins ist, dass wir sportlich abgestiegen sind. Nur das zählt. Aber, klar: Sollte Velbert letztendlich zurückziehen, werden sie von uns keine Dankeskarte erhalten", meinte Marcel Cornelissen, Trainer der Frintroper, gegenüber RevierSport.

Sollte es dazu kommen, dann würden die Frintroper auch Grimmert leid tun: "Das ist so ein toller Klub, den ich bis dato gar nicht kannte. Wir hatten in Essen-Frintrop ein super Auswärtsspiel. Sie haben eine tolle Anlage und dort arbeiten tolle Menschen. Die Fans haben uns auch gefallen. Es war einfach ein super Ambiente. Ich hoffe, dass sie schnell in die Oberliga zurückkommen." Eine Spielklasse, die für den TVD Velbert wohl schon bald der Vergangenheit angehören dürfte. Etliche TVD-Spieler werden bereits bei diversen Klubs angeboten. Der Ausverkauf hat begonnen.

"Wir werden keinem Spieler Steine in den Weg legen. Alle dürfen den Verein ablösefrei verlassen. Ich werde den Jungs dabei helfen, falls sie wollen, neue Vereine zu finden. Das sind alles saubere Charaktere", erklärte Manager Kirschner.