Mohamed Abou Khamis vom ETB Schwarz-Weiß Essen ist 18 Jahre alt und gilt als großes Talent. Er plant den Sprung in die Oberliga.

In der A-Jugend-Niederrheinliga ist Mohamed Abou Khamis eine feste Größe. 16-mal hat er das Tor der U19 des ETB Schwarz-Weiß Essen in dieser Saison gehütet, doch dabei soll es nicht bleiben.

Denn der Torhüter will sich auch in der Herrenmannschaft des ETB durchsetzen. Die geht in der Oberliga Niederrhein an den Start. "Ich freue mich sehr, dass ich den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft habe. Ich werde dort richtig Gas geben und immer mit 100 Prozent bei der Sache sein. Ich möchte mich im nächsten Jahr in unserem Oberligateam weiterentwickeln. Eine bessere Mannschaft als den ETB kann man in der Oberliga kaum finden, da sie seit Jahren zu den Top Fünf der Liga gehören. Wenn ich dort dann auch mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommen würde, wäre das wirklich top", sagte Khamis.

Karl Weiß, Vorsitzender des ETB Schwarz-Weiß Essen, freute sich sehr, dass der Torhüter an Bord bleibt. "Mohamed Abou Khamis trainiert schon seit längerer Zeit bei der ersten Mannschaft mit und hat sich durch seine Leistungen im Training und in den Spielen für einen Verbleib beim ETB angeboten. Er ist talentiert und identifiziert sich voll mit unserem Verein, was ich für sehr wichtig halte."

In der Oberliga Niederrhein ist der ETB Schwarz-Weiß Essen aktuell Tabellenfünfter. Das Team vom Uhlenkrug spielt eine passable Runde, auch wenn der Aufstieg in diesem Jahr wohl kein Thema mehr sein wird.

Denn an der Spitze hat sich die SpVg Schonnebeck mittlerweile abgesetzt. Mit 57 Punkten haben die Schwalben satte acht Zähler mehr auf dem Konto als der ETB. In Lauerstellung befinden sich zudem noch der SC St. Tönis (52 Punkte), die SSVg Velbert (51 Punkte) und der VfB Homberg (51 Punkte). Doch auch die Chancen des Trios sind in den vergangenen Wochen merklich gesunken.

Im ETB-Tor wird Abou Khamis auf die beiden Keeper Alexander Golz und Ryan Valentine treffen.