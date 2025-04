Die Frist für einen Lizenzantrag zur Regionalliga West ist am 31.03 abgelaufen. Überraschend: Auch der 1. FC Düren hat - aller Widrigkeiten zum Trotze - seine Unterlagen eingereicht.

Am 31.03.2025 endete die Frist, innerhalb derer die Klubs ihre Unterlagen für die Regionalliga West einreichen mussten. 30 Vereine haben dies getan - darunter auch die beiden insolventen Klubs KFC Uerdingen sowie der 1. FC Düren. Das geht aus einer Mitteilung des Westdeutschen Fußballverbandes hervor.

Ein kurioser Schritt des 1. FCD - denn er steht ohne Spieler da. Nach dem Punktabzug stünde der 1. FC Düren mit nunmehr 26 statt 35 Punkten zwar noch über dem Strich, die Konkurrenzfähigkeit der Dürener darf aber bezweifelt werden. Fraglich war, ob der 1. FC überhaupt weiter spielt.

Denn auch das Restprogramm des 1. FC Düren macht wenig Hoffnung auf einen Ligaverbleib: Mit dem MSV Duisburg, den Sportfreunden Lotte, dem FC Gütersloh sowie Rot-Weiß Oberhausen warten absolute Regionalliga-Top-Klubs auf den 1. FC Düren. Außerdem hat er ein Spiel weniger im Petto - das Spiel gegen Türkspor Dortmund entfällt aufgrund des Rückzugs der Dortmunder. Ein Klassenerhalt erscheint auf dieser Grundlage unrealistisch - die Lizenz für die Regionalliga wurde dennoch beantragt.

Auch vier Drittligisten haben vorsorglich eine Regionalliga-West-Lizenz beantragt. Dazu gehört die akut abstiegsgefährdete Zweitgarnitur von Borussia Dortmund - sie belegt mit 36 Punkten den ersten Abstiegsplatz im Drittliga-Tableau. Mit nur einem Punkt mehr hat auch Rot-Weiss Essen folgerichtig die Unterlagen für eine Lizenz in der vierthöchsten deutschen Spielklasse eingereicht. Auch bei RWE geht es noch um alles.

Etwas komfortabler sieht es bei Alemannia Aachen und dem SC Verl aus. Doch auch die Kaiserstädter könnten durchaus noch - mit 40 Punkten auf Platz zehn stehend - in den Abstiegsstrudel rutschen. So eng ist der Abstiegskampf in Liga 3. Wesentlich entspannter ist die Lage in Ostwestfalen beim SC Verl, der mit 46 Punkten auf Rang sechs steht. Trotzdem hat auch der SCV vorsorglich eine Lizenz beantragt.