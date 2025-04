Rot-Weiss Essen benötigt im Heimspiel am Sonntag gegen Hansa Rostock dringend Punkte. Helfen könnte ein neues Trikot, in dem RWE erstmals spielen wird.

Eine zusätzliche kleine Motivationsspritze können die Profis von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen aktuell gut gebrauchen. Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage am vergangenen Freitag beim SC Verl steckt der Traditionsklub von der Hafenstraße wieder tief drin im wilden Abstiegskampf der 3. Liga.

Der Vorsprung, den sich die Essener mit einer stolzen Serie von sechs Siegen aus sieben Spielen erarbeitet hatten, ist bis auf einen Zähler zusammengeschrumpft. Am kommenden Sonntag ist der Druck wieder deutlich größer, wenn Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock ab 19:30 Uhr bei RWE antritt.

Dabei helfen soll der Glanz aus deutlich erfolgreicheren Zeiten im Essener Fußball. Gegen den Ostsee-Klub spielt RWE im „70 Jahre Deutsche Meisterschaft“-Sondertrikot. In Erinnerung an den Meistertitel von 1955 hat der Drittligist ein historisches Dress auf den Markt gebracht, das es ab diesem Dienstag ab 14 Uhr im Fanshop im Stadion an der Hafenstraße zu kaufen gibt. Mitglieder konnten es bereits seit dem 17. März über den Onlineshop erwerben.

Rot-Weiss Essen verkauft historisches Trikot

Das Trikot wurde in roter Farbe und einer markanten V-Optik von Hersteller Jako angefertigt. Beworben wurde es beim Spiel in Verl von Ex-RWE-Spieler Sascha Mölders und zuvor auch von Vereinslegende Willi Lippens, in einem gemeinsamen Video mit aktuellen RWE-Spielern.

„Das war schon sehr cool, mit so jemandem zu sprechen“, sagte RWE-Kapitän Michael Schultz im „4 zu 3“-Podcast von Magenta Sport über sein Treffen mit der Vereinsikone Lippens. Das Trikot könne am Sonntag „noch einen halben Prozentpunkt“ herauskitzeln, erklärte Essens Abwehrchef.

Für den stolzen, aber marktüblichen Preis von knapp 85 Euro kann das Sondertrikot erworben werden. Die Größen 5XL und 4XL sowie der limitierte Sonder-Rückenflock sind bereits ausverkauft.

Rot-Weiss Essen: Partner verzichten auf Logopräsenz

RWE-Vorstand Alexander Rang hatte zur Idee des Sondertrikots gesagt: „Stolz, Tradition und Leidenschaft sind Werte, die ganz besonders bei Rot-Weiss Essen gelebt werden. Unsere Helden von 1955 haben den Grundstein für vieles gelegt, was RWE heute ausmacht. Einen ganz besonderen Dank möchte ich unseren Partnern aussprechen, die auf ihre Logopräsenz verzichten – dies macht das Trikot einzigartig in der heutigen Zeit und ist somit sehr nah an dem Original, das wir alle kennen, ehren und lieben.“