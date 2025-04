Nach dem wilden 3:3 gegen die SpVgg Fürth bat Trainer Kees van Wonderen die Mannschaft des FC Schalke 04 am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz. Mit einigen Abstrichen.

Nach der bitteren Kunde, dass die Saison für Schalkes frisch gebackenen Stammtorhüter Loris Karius gelaufen sein würde, war der Torhüter am Dienstag auf Krücken und in einem Spezialschuh unterwegs. Darauf wird er in den kommenden Tagen angewiesen sein.

Untersuchungen hatten ergeben, dass sich der Torhüter im Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei den Fürthern eine strukturelle Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat und in dieser Saison nicht mehr auf den Platz zurückkehren kann.

Damit ist unklar, ob Karius überhaupt noch einmal im S04-Tor stehen wird. Denn der Vertrag des 31-Jährigen, der erst im Winter verpflichtet worden war, läuft im Sommer aus. Ob die Zusammenarbeit ausgedehnt wird, ist derzeit offen.

In den sozialen Medien zeigt sich der Torhüter selbst zuversichtlich. Mit Sepzialschuh, zwei nach oben gestreckten Daumen und einem breiten Grinsen präsentiert er sich dort und schreibt: "Danke für all eure Nachrichten und Unterstützung. Ich komme wieder!"

Wiedergekommen ist bereits Marcin Kaminski, der in Fürth gelbgesperrt war. Er nahm am Dienstag wieder am Teamtraining teil. Für ihn wird es auf Schalke über den Sommer hinaus aller Voraussicht nach jedoch nicht weitergehen.

Zuletzt war bekanntgeworden, dass die Knappen seinen auslaufenden Vertrag ebenso wenig verlängern wollen, wie die von Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr.

Während Kaminski also ins Teamtraining zurückgekehrt ist, waren Taylan Bulut und Emil Höjlund nicht mit dabei. Der Rechtsverteidiger und der Stürmer arbeiteten am Dienstag individuell.

Für Schalke steht am kommenden Sonntag, 6. April, 13:30 Uhr, ein Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball an. Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten könnte sich Königsblau auch den theoretischsten Abstiegssorgen entledigen und endgültig Planungssicherheit für die kommende Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga schaffen. Für die TV-Geld-Tabelle wird die genaue Endplatzierung obendrein relevant sein.