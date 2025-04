Zum ersten Mal in der Vereinshistorie steht Arminia Bielefeld im DFB-Pokalfinale! Der Drittligist bezwingt den deutschen Meister Bayer Leverkusen und fährt nach Berlin.

Nach Abpfiff brachen alle Dämme: Die Fans stürmten den Rasen, der Stadionsprecher musste immer wieder darauf hinweisen, dies zu unterlassen. Denn Drittligist Arminia Bielefeld ist es tatsächlich gelungen, den amtierenden deutschen Meister, Bayer Leverkusen, im Halbfinale des DFB-Pokals mit 2:1 zu bezwingen.

Zwar ging der haushohe Favorit nach einer Ecke durch Jonathan Tah in Führung (17.), doch Arminia Bielefeld zeigte sich unbeeindruckt, reagierte postwendend mit dem Ausgleich durch Marius Wörl (20.). Zum psychologisch besten Zeitpunkt, wenige Sekunden vor Abpfiff der ersten Hälfte, markierte Maximilian Großer nach einem scharf getretenen Freistoß von Louis Oppie die Führung für den Außenseiter aus Liga 3 (45+3.).

Auch in Hälfte zwei enttäuschte der Bundesligist. Es waren die Gastgeber, angepeitscht durch die lauten Heimfans auf der Bielefelder Alm, die beinahe sogar erhöhten. Joel Grodowski, der Preußen Münster in der vergangenen Saison in die zweite Liga schoss, vergab die dicke Chance auf das 3:1 für die Arminia, traf den Ball frei im Leverkusener Strafraum nicht optimal, sodass er den Kasten knapp verfehlte. Leverkusen ließ die erwartete Dominanz vermissen - das Ergebnis war letztlich nicht unverdient.

"Ich bin einfach nur stolz auf die ganze Mannschaft. Ich glaube, heute schläft hier keiner in der Stadt", sagte Mitch Kniat, Trainer der Arminia Bielefeld, nach Abpfiff der Partie. "Wir haben das Glück gar nicht gebraucht, weil wir die ganze Zeit am Drücker waren. Deswegen war es auch hier wieder ein verdienter Sieg", lobte Kniat.

Überraschend schwach präsentierte sich der deutsche Meister, ein echtes Aufbäumen war nicht zu vernehmen. Zwar scheiterte Patrick Schick spät am Pfosten (81.), jedoch blieb die Schlussoffensive der Werkself schlussendlich viel zu harmlos - der Bundesligist enttäuschte in jeglicher Hinsicht.

„Ich habe abends immer zum lieben Gott gebetet, dass der uns hier durchbringt“, sagte Kniat – seine Gebete wurden erhört: die Arminia Bielefeld steht erstmals in der Geschichte des Vereins im DFB-Pokalfinale, fährt nach Berlin und darf sich über ein zweistelligen Millionenbetrag freuen.

So haben sie gespielt:

Bielefeld: Kersken - Schneider, Russo, Großer - Hagmann, Schreck (90.+3 Young), Corboz, Oppie - Sarenren-Bazee (90.+3 Felix), Wörl - Grodowski (84. Biankadi).

Leverkusen: Hrádecký - Mukiele, Tah, Hincapie - Andrich, Xhaka, Frimpong, Grimaldo - Palacios (53. Boniface) - Schick, Adli (77. Tella).

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Tore: 0:1 Tah (17.), 1:1 Wörl (20.), 2:1 Großer (45.+3)

Gelbe Karten: Grodowski, Schreck, Russo - Mukiele, Hincapie, Boniface, Tella

Zuschauer: 26.601 (ausverkauft)