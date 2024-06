Der MSV Duisburg bastelt weiter an seinem Regionalliga-West-Kader 2024/2025. Acht Mann sind fix - die nächsten Verträge sind vorbereitet.

Am 17. Juni, also in zwölf Tagen, bittet Dietmar Hirsch seine Schützlinge zum Aufgalopp. Aktuell hat der MSV Duisburg acht Spieler unter Vertrag.

Das sind namentlich: Batuhan Yavuz, Jan-Simon Symalla (beide eigene U19), Alexander Hahn (Preußen Münster), Jihad Boutakhrit (FSV Frankfurt), Moritz Montag (Rot-Weiß Oberhausen), Malek Fakhro (1. FC Bocholt) und Can Coskun (Greifswalder FC)und Maximilian Braune.

Bis zum Trainingsstart sollten noch einige Neue hinzukommen. Oder aktuelle Spieler, dessen Verträge am 30. Juni auslaufen.

"Ich will mich da auf keine Zahl festnageln lassen. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass wir zum Trainingsauftakt auch schon deutlich mehr als die bisherigen sieben Jungs begrüßen werden. Es muss am Ende passen. Wir werden jetzt nicht auf Biegen und Brechen den 17. Juni anpeilen", meinte Kaderplaner Chris Schmoldt zuletzt gegenüber RevierSport. Er ergänzte in Bezug auf die Zukunft der Spieler aus dem Kader 2023/2024: "Ich will da keine Namen nennen. Es ist aber keine handvoll Spieler."

Nach RevierSport-Informationen stehen neben Thomas Pledl (Kreuzbandriss), hier will der MSV seiner sozialen Verantwortung gerecht werden, auch Joshua Bitter, Tobias Fleckstein und Jonas Michelbrink kurz vor der Unterschrift unter neue Arbeitsverträgen für die Regionalliga.

Die Kontrakte von Rechtsverteidiger Bitter und Offensivspieler Michelbrink laufen aus, Innenverteidiger Fleckstein besaß beim MSV einen Vertrag bis zum Sommer 2025, aber dieser war nur für die 3. Liga gültig. So musste neu verhandelt werden. Nach unseren Infos fehlen letzte Details, damit neben Pledl auch das genannte Trio weiter in Zebrastreifen spielt.

Auch wenn der MSV Duisburg aktuell nicht einmal die Hälfte der geplanten Kadergröße beisammen hat, ist Schmoldt zuversichtlich. Er betonte: "In der Form ist das schon eine neue Situation für mich. Aber es erinnert schon an die Abstiegssaison aus der 2. Liga. Es ist extrem intensiv, aber so macht es auch Spaß. Ich bin jung und voller Tatendrang. An Urlaub ist nicht zu denken und dieser ist in diesem Sommer auch nicht geplant. Wir müssen zunächst zusehen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft für den MSV Duisburg zusammenstellen." Das werden auch die Fans des MSV hoffen.