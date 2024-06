Der SC Preußen Münster hat den ersten externen Zugang für die kommende Saison in der 2. Bundesliga bekanntgegeben.

Zwei Wochen nach dem umjubelten Aufstieg des SC Preußen Münster in die 2. Bundesliga präsentiert der SCP seinen ersten externen Neuzugang. Linksverteidiger Luca Bolay wechselt vom SV Waldhof Mannheim an die Hammer Straße. Zuvor wurde Jakob Korte aus dem eigenen Nachwuchs mit einem Profivertrag ausgestattet.

"Wir beobachten Luca und seine Entwicklung schon über einen längeren Zeitraum und sind davon überzeugt, dass er hier bei uns die nächsten Schritte gehen kann. Mit seiner Persönlichkeit und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut in unser Anforderungsprofil und in unsere Mannschaft", kommentiert Preußen-Geschäftsführer Ole Kittner die Personalie.

"Wir hatten sehr gute Gespräche und von der ersten Sekunde an hatte ich große Lust auf diesen Verein, das Stadion und seine Fans", sagt Bolay.

Ausgebildet wurde Bolay in der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC, für den der 21-Jährige bereits in der Jugend kickte. Nach einer zwischenzeitlichen Station bei der 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg ging es im Januar 2023 für den 1,77 Meter großen Verteidiger schließlich zum SV Waldhof Mannheim in die 3. Liga. In der abgelaufenen Spielzeit bestritt er für die Waldhöfer 12 Spiele.

Als Abgänge bei den Preußen stehen bisher Alexander Hahn (MSV Duisburg), Dennis Grote (VfL Bochum II), Roman Schabbing (FC Gütersloh), Shaibou Oubeyapwa, Darius Ghindovean (beide Ziel unbekannt) und Maximilian Schulze Niehues (Karriereende) fest. Zudem kehren die Leihgaben Johannes Schenk (FC Bayern München) und Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf) zu ihren Stammvereinen zurück.

Der Sommer-Fahrplan des SC Preußen Münster im Überblick:

23.06.: Trainingsauftakt im Preußenstadion (14:30)

30.06.: 1. FC Gievenbeck (15:00, Senger-Arena)

03.07.: Kickers Emden (18.30 Uhr, TSV Handorf)

12.07.: VfL Oythe (18.30 Uhr, VfL Oythe)

14.-18.07.: Kurztrainingslager

19.07.: Heracles Almelo (18:00, Helker Berg)

3.-5.08.: 1. Spieltag 2. Bundesliga