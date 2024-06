Die Zweitvertretungen der Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und FC Schalke 04 haben noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Die Regionalliga-Reserve von Fortuna Düsseldorf hat Dominic Grehl für die U23-Mannschaft unter Vertrag genommen.

Der 18-jährige Torhüter kommt zur Saison 2024/25 aus der U19 des MSV Duisburg zu den Flingeranern.

Grehl wechselte im Juli 2018 in den Nachwuchs des MSV Duisburg und spielte seit dem Sommer 2022 für die U19 des MSV. In der Saison 2023/24 absolvierte der 18-Jährige insgesamt elf Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga West.

Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, erklärt: "Mit der Verpflichtung konnten wir eine weitere Planstelle im Kader sehr gut besetzen. Auf Dominic warten nun seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Dabei wollen wir ihn bestmöglich unterstützen und seine Entwicklung weiter vorantreiben."

FC Schalke 04: U23 verpflichtet Oberliga-Talent ohne NLZ-Erfahrung

Während die Düsseldorfer einen Torhüter verpflichteten, gab der Nachwuchs des FC Schalke 04 die Verpflichtung eines torgefährlichen Außenbahnspielers bekannt. Niklas Frese wechselt vom Oberliga-Westfalen-Vertreter 1. FC Gievenbeck nach Gelsenkirchen.

Der 18-jährige Frese absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Spiele, erzielte acht Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. "Niklas ist ein zielstrebiger und schneller Spieler, der sich auf mehreren Offensivpositionen wohlfühlt. In der U23-Mannschaft haben wir mit Niklas Castelle und Paul Pöpperl, die genau wie Niklas Frese ohne NL-Erfahrung sind, zwei Spieler, die sehr schnell große Schritte auf Schalke machen konnten. Niklas ist ehrgeizig und lernwillig, ich traue ihm eine Menge zu", erzählt Jakob Fimpel, Trainer der Schalker U23.

Ab dem 18. Juni bittet Fimpel dann Frese und Co. zum Aufgalopp. Vom 30. Juni bis zum 5. Juli reist die Zweitvertretung des FC Schalke 04 dann in ihr Sommer-Trainingslager ins bayerische Oberstdorf.